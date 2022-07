Los sindicatos califican de “crítica” la falta de personal en el Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma

El delegado sindical de CCOO en el Cabildo de La Palma, David del Rosario, informa en nota de prensa “consensuada por los tres sindicatos con representación en la Corporación, según asegura, que ”a raíz de la presentación oficial por parte de la consejera de Medio Ambiente del Cabildo (María Rodríguez) realizada el pasado 23 de junio queremos matizar ciertos puntos y, a la vez , informar a la ciudadanía de lo que realmente sucede en esta Área concreta de la Administración“.

Añade que “primeramente debería María Rodríguez, como responsable del Área de Medio Ambiente, desglosar esas 500 personas con las que dice que cuenta para este año por empresas, cantidades y funciones. ¿Cuántos de ellos están aptos para estar en primera línea de fuego con el material y medidas de protección para realizar la labor de extinción?”

“Dentro de dicha área hay un déficit de personal, por lo que actualmente cuentan con algunos retenes de únicamente cuatro personas, cuando su composición natural y de efectividad deberían de ser de siete personas por retén, siendo prácticamente inoperativo en estos momentos dichos retenes en caso de emergencia”, asegura. “Sumamos a ello la falta de conductores de vehículos especiales y la falta de jefe de Servicio tras la jubilación del anterior. La situación, a nuestro juicio, es crítica”.

CCOO, por otro lado, critica “la contratación por parte de la empresa Gesplan de conductores de vehículos especiales con mucha voluntad, pero sin experiencia y conocimiento del entramado de pistas forestales, dado que son trabajos esporádicos y la mayoría no repiten al año siguiente como muchos de los componentes de los retenes. Hay lista de reserva en la administración y no se utiliza”.

El sindicato alude, por otro lado, a “las promesas no escritas de la consejera de Recursos Humanos de aumentar la plantilla tras dos años sin apenas dos o tres incorporaciones, a pesar del déficit que se arrastra y a pesar de contar con plazas vacantes dotadas de presupuesto. Todo es agua de borrajas”.

Afirma, asimismo, que “no se han cubierto excedencias y bajas que incluso superan el año. ¿Quién refuerza a quién? Mientras el total de retenes propios no llega a 12, la contratación externa dispondrá de 11 (Gesplan)”.

“A pesar de haber sido presentada la campaña el 23 de junio pasado, a fecha de hoy (5 de julio) la empresa externa contratada Gesplan todavía no está operativa como retenes de incendios. Aún le faltan los EPIS y la formación mínima en materia de prevención”, sostiene CCOO.

“La lentitud de reposición de vehículos obsoletos, en lo que se refiere a los que trasladan a los operativos y los llamados vehículos disuasorios, es importante. Si están preocupados por la seguridad de los trabajadores, adelante, cámbienlos ya”, sugiere.

“A dicha empresa externa el Cabildo de La Palma le va a habilitar dependencias con las comodidades propias para realizar sus turnos de descanso, comidas, etc., o sea, techo, cama, cocina y duchas. Nos parece bien que busquen soluciones a este personal, pero que también lo apliquen a nuestros propios trabajadores, los cuales en algunos casos ni tienen duchas, ni cocina, ni un sitio para resguardarse, e incluso se encuentran en lugares prestados. Por ello también aprovechamos para exigir este último punto”, señala.

“Como punto final pensamos que el camino que llevan estas actitudes y movimientos es el de la privatización del servicio, y no sólo éste, sino la mayoría de los servicios de la Administración a la que nos referimos, aun saliendo más caro para las arcas públicas y, por ende, del dinero del contribuyente. Lo de igualdad, mérito y capacidad no se le aplica como empresa pública, más bien, y como todos sabemos, funciona el ‘puesto a dedo’. Es vergonzante. No se puede abogar como políticos por crear trabajos estables y, a la vez, destruirlos”, apunta.