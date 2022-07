Temperaturas máximas este domingo en ligero a moderado ascenso: se superarán los 30 grados en la zona oeste de La Palma

La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo, 31 de julio, en La Palma, es la siguiente: En el norte y este, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos abriendo claros en horas centrales del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes medias y altas por la tarde. No se descarta calima ligera que afectará a zonas altas a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas de interior. Se superarán los 30º C en la vertiente oeste. Viento del noreste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Predominio de las brisas en costas oeste. En cumbres, viento flojo de componente sur.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de La Palma: 22 grados (mínima) y 28 (máxima).