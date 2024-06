Tres zonas de La Palma entran en el Plan de Prevención de los Efectos del Calor

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, coordina el Plan de Prevención de los Efectos del Exceso de Temperaturas en la Salud, que establece las medidas necesarias para reducir los efectos para la salud de las personas asociados a las temperaturas excesivas.

Este plan está dirigido a toda la población, y especialmente pensado para los colectivos más vulnerables al calor intenso como son los ancianos, los niños y las personas con patologías crónicas.

Este año se ha reformulado, y desde este lunes 17 de junio se activó en Canarias el nuevo sistema de alertas en trece meteoZonas, Estas áreas son determinadas por la AEMET con fines de predicción meteorológica con similares climatologías de fenómenos meteorológicos adversos (FMA) y, por tanto, pueden ser consideradas áreas de territorio homogéneas desde un punto de vista climatológico en cuanto al comportamiento de las temperaturas diarias.

Trece zonas meteoSalud en Canarias

Las zonas de meteoSalud en Canarias con sus correspondientes umbrales de temperaturas cuya superación puede activar el avisos de riesgo son las siguientes:

En la isla de Tenerife: zona metropolitana (30,9º C), Zona norte ( 31,5º C) y zona Sur, Este y Oeste (33,9º C).

En la isla de Gran Canaria: Zona Norte - capital (32,4º C), Cumbres de Gran Canaria (33,2º C), y Zona Sur, Este y Oeste (34º C).

En la Isla de La Palma: Cumbres de La Palma (35º C), Zona Este (30,2º C) y Zona Oeste (35,2º C).

Las zonas restantes coinciden con las el territorio insular de: Lanzarote (34,4º C), Fuerteventura (34º C), La Gomera (33,1º C) y El Hierro (31,5º C).

Actuaciones preventivas

La Dirección General de Salud Pública tiene establecido un sistema de vigilancia epidemiológica del impacto de las altas temperaturas sobre la salud de la población coordinado con los centros asistenciales y de urgencias de Canarias, así como el aviso a dichos centros y a los ayuntamientos afectados de la previsión de situaciones de alerta.

Todos los hospitales y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) cuentan con personal designado y formado especialmente para hacer frente y coordinar de manera eficaz los servicios ante una posible ola de calor, así como las vías de comunicación. Asimismo, Salud Pública proporciona a la población consejos útiles y medidas prácticas para prevenir los efectos de la exposición a temperaturas elevadas.

Niveles de riesgo para la salud

El criterio para asignar niveles de riesgo para la salud para situaciones de exceso

temperatura se asienta en un algoritmo de decisión basado en:

• La diferencia de temperatura máxima prevista y la temperatura umbral (solo cuando la temperatura máxima prevista sea mayor a la temperatura umbral establecida), con una persistencia en el tiempo de 3 días.

• El valor resultante se multiplicará por un “factor de riesgo” que variará en función de la provincia.

• Finalmente se suma el valor resultante de los tres días y el resultado obtenido decidirá el nivel de riesgo:

◦ El nivel 0 (verde), de ausencia de riesgo, se da cuando el resultado obtenido en algoritmo de decisión es 0.

◦ El nivel 1 (amarillo), de bajo riesgo, se da cuando el resultado obtenido en el algoritmo de decisión es superior a 0 e inferior o igual a 3,5.

◦ El nivel 2 (naranja), de riesgo medio, se da cuando el resultado obtenido en el algoritmo de decisión es superior a 3,5 e inferior o igual a 7.

◦ El nivel 3 (rojo), de alto riesgo, se da cuando el resultado obtenido en el algoritmo de decisión es superior a 7.