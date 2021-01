“La vacunación de Mercedes Candelario no puede achacarse a un trato de favor”

El grupo de Gobierno Ayuntamiento de Puntagorda, liderado por el alcalde Vicente Rodríguez, en relación con la vacunación contra la COVID-19 de la concejal de Servicios Sociales, Mercedes Candelario Pérez, en un comunicado, señala que la citada edil “es la responsable directa del Piso Tutelado para Mayores Dependientes del Ayuntamiento de Puntagorda, donde tiene uno de sus puntos de trabajo habitual, tanto en los procesos de ingreso de nuevo usuarios, como en el seguimiento directo de incidencias y en la convivencia y atención a los usuarios del servicio. Tal circunstancia, sumada a su papel como gestora sustituta y máxima responsable de la Residencia de Mayores de Puntagorda, en los horarios en los que no trabaja de forma presencial la directora del centro, la hizo formar parte, sin ningún tipo de petición previa por su parte, del listado oficial del que se dio traslado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por parte del Ayuntamiento de Puntagorda con fecha 29 de diciembre”.

Señala que “la concejal Mercedes Candelario Pérez ha querido aclarar” que "nunca y bajo ninguna circunstancia hubiera accedido a ponerme la vacuna, ni mucho menos a solicitar un trato especial o preferente para que me fuera administrada, hecho del que fui informada por los mismos cauces que el resto de personal que figura en nuestro servicios asistenciales en el Grupo 1 de la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 de España, diseñada por el grupo de trabajo técnico de vacunación COVID-19 recogido en la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones". Candelario, que reconoce que "dada la polémica suscitada en España por la irregular vacunación de cargos públicos, es mi obligación informar de forma transparente sobre la situación que me llevó, como parte del sistema de atención sociosanitaria del Ayuntamiento de Puntagorda y por el contacto cotidiano con los mayores de ambos centros en el municipio, a formar parte de un listado en el que, hoy he sabido, ocupaba el número 30 de los profesionales del Grupo 1 de la vacunación frente a la COVID-19 en nuestra residencia".

El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, ha subrayado que "la vacunación de Mercedes Candelario no puede achacarse, en ningún caso, a un trato de favor ni a una petición expresa para formar parte del listado de personas incluidas en el Grupo 1, que prioriza a residentes y personal sanitaria y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes". También ha apuntado que "el hecho de que Mercedes Candelario haya sido vacunada por el Servicio Canario de Salud, garantiza también la seguridad de los residentes mayores en Puntagorda, así como de los usuarios del Piso Tutelado del municipio, en lo que entendemos como un acto de responsabilidad y coherencia".