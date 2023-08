335 personas sobreviven a la ruta migratoria canaria tras el rescate de siete pateras cerca de Lanzarote

Salvamento Marítimo ha rescatado desde la tarde de este pasado martes hasta la madrugada de este miércoles a 335 personas, ocupantes de siete pateras que fueron localizadas en la cercanías de las isla de Lanzarote.

Fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento de Canarias han informado que los migrantes, 267 hombres, 22 mujeres y 46 menores, fueron trasladados hasta el puerto de Arrecife y tres fueron evacuados al hospital por distintas lesiones.

Dos de las pateras fueron localizadas sobre las 20:00 horas con 120 personas a bordo y a partir de esa hora fueron localizadas cinco pateras más. En la primera de estas cinco embarcaciones, con 51 personas a bordo, fueron localizados cinco menores, entre ellos un bebé. En la cuarta patera, rescataron a 20 personas mientras que se produjo un rescate conjunto de tres embarcaciones con un total de 135 hombres y 27 posibles menores.

En la mañana de este pasado martes también se produjo el rescate en la misma zona de otras dos embarcaciones con 47 y 60 personas respectivamente.

