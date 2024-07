Canarias acogerá en muelles a los menores migrantes

Canarias recurrirá a los muelles para acoger a los menores migrantes. El Gobierno regional, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha pedido a Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias de la comunidad la cesión de espacios para atender a los niños y adolescentes. Instalar carpas en los puertos para atender a los jóvenes es la solución que ha encontrado el Ejecutivo a la saturación de los 80 dispositivos abiertos hasta ahora en el Archipiélago. Lanzarote será la primera isla en la que se aplique esta medida, en plena polémica por las condiciones insalubres en las que son atendidos los menores en la Casa del Mar, donde los usuarios han denunciado incluso agresiones físicas.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas cederá un espacio en el muelle de Los Mármoles, en Arrecife, para la primera acogida de los menores, según ha informado Efe. El suelo que se ofrecerá al Gobierno canario está junto a un contenedor que ya tiene Cruz Roja en el puerto para atender a los supervivientes que llegan en patera a la isla. Según ha indicado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, se ha elegido este espacio para ''garantizar la seguridad de las personas''.

Este mismo martes, el Cabildo de Lanzarote ha decretado la Emergencia Social por la situación de los menores migrantes, aunque la isla solo acoge a 200 de los 5.600 menores tutelados por la comunidad autónoma. Según el presidente insular, Oswaldo Betancort (CC), la declaración de emergencia permite “tener un marco legal para tomar decisiones extraordinarias ante una situación extraordinaria”.

En la actualidad, Lanzarote cuenta con nueve dispositivos de acogida de menores. Seis de ellos dependen del Cabildo y otros tres del Gobierno de Canarias. En relación a la situación de “desprotección infantil” que viven los jóvenes en la Casa del Mar, el consejero insular de Bienestar Social, Marci Acuña, ha asegurado que hasta ahora no se han encontrado alternativas alojativas para acoger a los menores. Este mismo argumento también ha sido utilizado por el Ejecutivo autonómico para justificar por qué no se cerrará el recurso.

En abril, a petición del Ayuntamiento de Tinajo, la corporación insular ordenó el cierre del albergue de La Santa, que tenía capacidad para acoger a cien menores. Según informó entonces el Cabildo, el establecimiento no reunía “las condiciones mínimas de habitabilidad”. Cuando el centro dejó de acoger a migrantes, la corporación insular inició unas obras para ''dejar el albergue como nuevo''. ''Ya se cerró el albergue para los menores inmigrantes. Los vecinos de La Santa ya pueden dormir tranquilos. Este es el albergue más grande de Canarias y tiene que ser para la juventud, para la cultura, para el deporte y para lo que haga falta“, celebró el alcalde de Tinajo, Jesús Machín (CC), en un comunicado oficial.

No repetir la imagen de Arguineguín

La fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, ha mostrado su rechazo frontal a la acogida de menores en los muelles. En declaraciones recogidas por Efe, García ha manifestado que no permitirá que los menores migrantes permanezcan en carpas en los puertos de las islas como si se tratara de “hogares” para niños, sin saber ni siquiera durante cuánto tiempo estarán en esas condiciones.

García ha apelado al sentido común y ha recordado que los adultos no pueden estar más de tres días en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), por lo que “mucho menos se puede permitir con los niños”. “El muelle de Arguineguín fue lo que fue y no se puede repetir”, subrayó la fiscal, en relación al hacinamiento de 2.600 migrantes en este muelle de Gran Canaria durante la emergencia humanitaria de 2020. Entonces, los supervivientes acogidos en el puerto eran adultos, salvo algunos menores reseñados erróneamente como mayores de edad o que no fueron detectados por las autoridades.

En esta línea, el portavoz del Ejecutivo canario ha reconocido que la acogida de menores en muelles “no es el mejor camino”. “Hasta ahora hemos defendido que en esos 80 centros fueran atendidos de mejor manera, en recursos más pequeños, pero la situación es límite”, dijo este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Mientras tanto, Canarias aguarda por que salga adelante la reforma de la Ley de Extranjería que favorezca el reparto obligatorio de menores entre las comunidades autónomas. El borrador de la propuesta se presentará a las comunidades autónomas el próximo 18 de julio, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en el Archipiélago. Una vez cerrado el texto, tendrá que aprobarse en el Congreso de los Diputados.

Hasta ahora, Vox es el único partido que se opone a la reubicación de migrantes. La extrema derecha amenaza incluso con dinamitar los pactos con el PP en las comunidades en las que gobiernan juntos si el partido de Alberto Núñez Feijoó decide apoyar el pacto.