Cataluña asume la tutela de 40 menores inmigrantes llegados a Canarias

La consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha llegado a un acuerdo para el traslado de 40 menores migrantes no acompañados a Cataluña "en las próximas semanas". Según ha informado la cartera que dirige Noemí Santana, se trata de un pacto enmarcado en las reuniones que ha mantenido el Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno central con las comunidades autónomas para "lograr un reparto solidario" de estos menores.

El Archipiélago ya alcanzó un acuerdo con Castilla y León, que se comprometió a asumir la tutela de 25 menores. El Ejecutivo autonómico "espera que se sigan sumando territorios" en las próximas fechas.

En estos momentos la cifra de menores tutelados por Canarias asciende a 2.652. La Consejería de Derechos Sociales ha puesto en marcha un conjunto de 27 recursos de emergencia para su acogida: 16 en Gran Canaria, ocho en Tenerife y dos en Fuerteventura.

Noemí Santana se reúne con la eurodiputada y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo - GUE/NGL

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana, ha mantenido un encuentro con la eurodiputada y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo - GUE/NGL, Sira Rego, para analizar la situación de la migración en Canarias.

Según ha indicado la Consejería en un comunicado, en la reunión se ha abordado la situación de los menores extranjeros no acompañados y "la necesidad de que la Unión Europea destine fondos específicos para su atención", tal y como se estableció en el Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014) que no se ha vuelto a renovar. Esta solicitud, "que la comunidad autónoma ya ha realizado por distintas vías", ha recibido el compromiso de la eurodiputada de llevarla al Parlamento Europeo, según concluye la nota.