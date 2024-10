Clavijo advierte de que al final “Canarias tomará sus propias decisiones” si no se resuelve la acogida de menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha advertido este jueves al PSOE y a sus socios del PP de que en las islas se “están cansando de esperar” a que se sienten de nuevo a pactar cómo debe ser la acogida de los menores migrantes, lo que puede llevarles a tomar decisiones por su cuenta. “Seguimos sentados en la mesa y con la propuesta, pero nos estamos cansando de esperar. Lo digo abiertamente: si al final esto no se resuelve, Canarias tomará sus propias decisiones”, ha señalado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, durante el acto de inauguración de unas nuevas instalaciones para la importación de automóviles.

En estos momentos, el PSOE ha convocado al PP a volver a las negociaciones para discutir una propuesta de acuerdo planteada por el propio Clavijo, pero los populares consideran que no se dan las condiciones para retomar la reforma de la Ley de Extranjería.

El presidente canario ha subrayado que le gustaría una solución “coordinada” por los grandes partidos y el Gobierno de España, porque un fenómeno de esta magnitud que está teniendo la llegada de cayucos a las islas “no es canario y ni siquiera es español, es europeo”.

“Si el Gobierno de España, si los principales partidos son incapaces de ponerse de acuerdo en un asunto de esta envergadura Canarias tendrá que tomar sus propias decisiones”, ha insistido el secretario general de Coalición Canaria, que por el momento ha declinado adelantar en qué están pensado llegados a ese contexto.

Fernando Clavijo ha tildado además de “hipocresía” que el Gobierno de España rechace los centros de retención de migrantes en terceros países como el que ha puesto en marcha Italia en Albania, porque recuerda al PSOE que apoyó en Bruselas el Pacto de Migración y Asilo, que permite a aquellos países que no quieran acoger refugiados en su territorio pagar una compensación de 20.000 euros por persona.

A su juicio, lo que está haciendo en Italia el Gobierno de Giorgia Meloni y lo que ha sugerido explorar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no es más que “empezar a aplicar ese Pacto Migratorio que se aprobó la legislatura pasada”.

“Ahora algunos se rasgan las vestiduras, pero son los mismos que votaron a favor. Nosotros estuvimos en contra desde el minuto cero. Tenemos que abordar esta cuestión con humanidad, con seriedad y, sobre todo, sin demagogia ni hipocresía. Con lo que está ocurriendo en África no va a haber ni muro ni mar que consiga parar la esperanza que tiene esa gente que huye del hambre y de la muerte para buscar un futuro mejor para ellos y para su familia”, ha advertido.

Clavijo ha subrayado, además, que le preocupa la presencia cada vez mayor de personas de Pakistán, Afganistán, Siria o Yemen en cayucos a Canarias, porque cree que indica que “la Ruta Atlántica se está consolidando peligrosamente como la ruta de la salida migratoria de todo el continente africano y ya no solo el africano, sino que está yendo hasta Asia”.

Torres le pide a Clavijo que convenza a su socio, el PP, para volver a la negociación

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que convenza a sus socios del PP, con quien cogobierna en las Islas, para regresar a la negociación de la modificación de la Ley de Extranjería y que los menores migrantes en Canarias, cerca de 6.000, se puedan distribuir entre las comunidades autónomas.

“Que digan un día y nos sentamos”, el ministro cree demostrado que el PP no quiere regresar a la mesa de negociación mientras hace nuevas propuestas que no tienen viabilidad, como que los menores vayan a otros países de la UE, cuando hasta 2026 no entra en vigor el reglamento del Pacto de Asilo e Inmigración.

“Quien no quiere sentarse no es el Gobierno de España, ni el PSOE ni los nueve grupos políticos que apoyaron con su voto la modificación de la ley de Extranjería el 23 de julio”, es el Partido Popular, ha alegado, antes de pedir “al presidente de Canarias que convenza a su socio de gobierno”.

Torres ha emplazado al PP a plantear su propuesta y los criterios de distribución que plantean “si realmente este asunto les preocupa”.

El ministro ha lamentado que tanto el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, como la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), respalden el “modelo Meloni” para enviar migrantes a terceros países a cambio de dinero, a “una cárcel”.

Estas declaraciones de ambos provocaron este miércoles un aluvión de críticas al considerar que deportar a menores migrantes que están solos a países no comunitarios pone en riesgo sus derechos, su atención en condiciones y supone abrazar los discursos xenófobos de la extrema derecha.