Una especialista en Derecho de la UE pide desde Canarias “tener cuidado” con la deportación de migrantes a terceros países

La profesora de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Deusto Joana Abrisqueta ha apostado este jueves por “tener cuidado” con cómo se afronta la externalización de la gestión migratoria a terceros países.

Abrisqueta, que ha participado como ponente en una jornada en el Parlamento de Canarias sobre migración, organizada por la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), ha explicado que el Pacto de Migración y Asilo recién aprobado introduce por primera vez esta “dimensión externa”.

Es decir, que se abre la posibilidad de que los Estados miembros celebren acuerdos con terceros países “pero no para crear centros de detención”, lo cual “está fuera de la legalidad absolutamente”, ha apostillado.

Y en ese marco de ilegalidad o de desajuste con el contenido del Pacto Europeo de Migración y Asilo ha enmarcado Abrisqueta el acuerdo entre Italia y Albania, el conocido como modelo Meloni que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido que exploren otros socios de la UE.

Esta especialista en Derecho de la Unión Europea ha explicado también que el Pacto de Migración y Asilo introduce un nuevo concepto, el de la vulnerabilidad, a la hora de tramitar el procedimiento de asilo.

Ha admitido que la burocracia en este caso “debería ser mucho más ágil de lo que es”, sobre todo cuando se trata de menores, y así lo establece la nueva legislación, que los Estados miembros comenzarán a aplicar a partir de 2026.

Joana Abrisqueta ha incidido en que hay una serie de medidas y reglamentos de obligado cumplimiento para los Estados miembros y, entre otros aspectos, se menciona el reparto de menores en todos los sentidos, no solo los no acompañados.

Por eso, ha considerado “muy adecuado” celebrar una jornada de este tipo en Canarias, dada “la especial vulnerabilidad y sensibilidad” de esta tierra con el fenómeno migratorio, y ha abogado por “buscar una solución” respecto a los centros de acogida.

Ha indicado que igual que en el ámbito europeo se solicita la solidaridad entre los Estados miembros para el reparto de menores, lo mismo “debe ocurrir” a nivel de comunidades autónomas.

Y ha concluido que no existe “una razón de fondo” para que no se acometa una reforma de la Ley de Extranjería para establecer “un reparto equitativo de los menores para que no se concentren todos en una comunidad autónoma que no puede hacer frente a la situación y que en el futuro se prevé que va a ser aún más grave”.

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez (PP), ha indicado por su parte que esta comunidad “no podía faltar” a la reunión de la CALRE para mostrar su “apoyo a Canarias por esta ola de inmigración descontrolada que sufre en los últimos tiempos”, como cree que también sucede en su tierra, adonde han llegado en lo que va de año en torno a cien pateras.

Martínez ha enfatizado que los centros de acogida de la Región de Murcia están “bastante desbordados”, al 200% de su capacidad, y por eso ha reclamado una serie de medidas de apoyo a las comunidades que son “puerta de entrada” de la inmigración irregular.

La idea es que “en las nuevas regulaciones se contemple” darle a estas comunidades “un tratamiento y un apoyo especial, principalmente económico”.

Preguntada por la pertinencia de la modificación de la Ley de Extranjería, Martínez ha insistido en que los “instrumentos legislativos”, además de recursos económicos para las comunidades donde se repartan los menores migrantes no acompañados, deben contemplar ese “refuerzo” que pide para las receptoras.

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia es partidaria de “una distribución justa y equitativa” de los migrantes y también de “un refuerzo de las fronteras de la UE”.

Su homóloga en el Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (PP), ha subrayado la importancia de celebrar en Canarias una reunión del grupo de trabajo de la CALRE sobre inmigración, “para sensibilizar y dar a conocer la crisis, la tragedia migratoria” que se vive en el archipiélago.

Pérez ha destacado el “prestigio” de los ponentes intervinientes en esta jornada y ha tenido palabras de reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, oenegés y otros organismos que “trabajan incansablemente para dar la mejor asistencia” a las personas migrantes que llegan a Canarias.