Una familia de Marruecos busca a su hijo entre los ocupantes de una patera en la que hubo suicidios

''Hola. Quisiera saber si, por favor, han rescatado una patera con un niño llamado Ameur Haouam dentro''. Así empieza el mensaje que la familia de este joven marroquí de 23 años envió a este periódico 17 días después de su desaparición. Ameur se subió a una embarcación precaria el 27 de marzo rumbo a Gran Canaria desde Dajla. Ese día, la familia recibió su última llamada y desde entonces no hay rastro de él. “Estamos destrozados y preocupados”.

El caos de encontrar a un familiar entre las víctimas de las pateras

Desde el día que Ameur se lanzó al mar han llegado a Gran Canaria 362 migrantes en pateras. Junto al mensaje, la familia adjunta un recorte de periódico que habla del suicidio de dos personas en una travesía hacia Canarias. Dos de los 19 ocupantes que llegaron al sur de Gran Canaria el 10 de abril saltaron por la borda ''al no resistir la agonía de la semana que pasaron a la deriva en el mar'', según contaron los supervivientes a la Policía y recogió Efe.

Sin embargo, según el colectivo Caminando Fronteras, las características de esta embarcación en la que hubo suicidios no coincide con ninguna que saliera el 27 de marzo, sino con una barcaza de madera que partió el 2 de abril desde Dajla con 18 hombres y una mujer a bordo.

Ameur vivía en la ciudad de El Kelâa Des Sraghna, a 70 kilómetros de Marrakech. Su familia no sabe quién estaba en la patera con él, por lo que tampoco han podido contactar con sus compañeros de travesía. “Un grupo de personas de la misma provincia de la que viene Ameur desapareció en patera durante muchos días. Se creía que habían muerto en el agua, pero más tarde se descubrió que habían sido rescatados por un barco mercante. Esperemos que también haya buenas noticias para él'', espera la familia.

Herramientas para localizar a los desaparecidos de la ruta canaria

Cruz Roja ha pedido a la familia de este joven de 23 años que le facilite todos los datos sobre él, para trasladarlos al servicio de búsqueda de la ONG que trata de identificar a personas desaparecidas en la ruta canaria. Este proyecto fue creado en 2020 para la localización e identificación de migrantes que atraviesan el Atlántico, trabajando de manera coordinada con el Comité Internacional de Cruz Roja y también con los Institutos de Medicina Legal. ''Se parte del rastro de los decesos producidos en los naufragios, a través del testimonio de los informantes clave'', apuntó la organización en un comunicado.

Otro de los recursos con los que cuentan las familias para localizar a sus seres queridos es la Guía creada por el colectivo Caminando Fronteras, fundado por la activista Helena Maleno. El objetivo del documento es facilitar las labores de búsqueda a través de distintas estrategias que permitan sortear las dificultades con las que se encuentran durante todo el proceso: desde la denuncia hasta la repatriación de los cadáveres.

El primer paso, según esta guía, es recopilar toda la información posible sobre el desaparecido cuanto antes: datos personales, detalles sobre el último contacto, fotos recientes, descripción física, vestimenta en el momento de la desaparición, objetos personales y marcas distintivas.

La denuncia de la desaparición, asegura Caminando Fronteras, puede presentarse por cualquier familiar o allegado en los consulados, en los juzgados, en una unidad policial, en el país de origen o en el país de destino. “Cuando la persona ha intentado cruzar una frontera, la petición de búsqueda puede realizarse en ambos estados''.

Uno de los consejos que lanza el colectivo a las familias es que busquen apoyo y acompañamiento en las organizaciones sociales: “Los Estados no cumplen con su obligación de buscar si los protagonistas son migrantes”. Estos obstáculos pueden sumarse a la angustia que provoca la desaparición.

“El momento de la denuncia es muy estresante y doloroso. Si además no hablas el idioma local o no conoces la administración del lugar, es mejor estar acompañadas”, advierte la guía. En esta línea, el apoyo de grupos especializados no solo protege de las trabas burocráticas, sino también de las organizaciones que dan informaciones falsas a las familias a cambio de beneficio económico.