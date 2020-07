Nueva Canarias y otros siete partidos piden investigar las comisiones del AVE a La Meca

Nueva Canarias (NC) ha firmado este miércoles una iniciativa para que se investigue en el Congreso si las empresas públicas españolas Renfe, Ineco y Adif adjudicatarias de la construcción del AVE a La Meca pagaron comisiones para lograr dicha adjudicación, y a quién fueron abonadas. En este sentido NC ha unido su voto al de Compromís, ERC, Jxcat, Bildu, CUP, BNG, y Más País.

Con la petición de esta Comisión, a propuesta de Compromís, ocho formaciones políticas buscan abrir otra vía para investigar al rey emérito tras la "reiterada negativa" del PSOE, PP, Vox y Cs de investigar las presuntas actividades ilícitas de Juan Carlos I por supuestos negocios relacionados con el AVE a La Meca.

"Hasta ahora ha habido un muro infranqueable que se llamaba inviolabilidad, y que nadie ha querido romper salvo las formaciones aquí representadas", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que ha pedido "especialmente al PSOE", que impidió investigar al anterior jefe de Estado, "que no bloquee ahora esta investigación".

"Si alguien cobró comisiones alguien pagó comisiones y todas las informaciones apuntan a tres empresas públicas españolas", ha señalado Baldoví tras subrayar la legitimidad de los diputados de este Congreso para "fiscalizar la actuación de empresas públicas españolas que se financian con el dinero de todos".

En su intervención, Baldoví ha apelado a la "esperanza" para que no se impida esta comisión, si bien ha admitido que no han hablado con el PSOE para el apoyo a esta investigación. Y ha añadido que tampoco han contactado con Unidas Podemos porque querían hacer una propuesta desde "fuera del Gobierno, para no estar negociando". No obstante, ha dicho que estarán "encantados" si se suma Unidas Podemos, "y la forma de hacerlo sería votando a favor en la Mesa" para que la comisión salga adelante.

En la rueda de prensa, que ha contado con la participación de portavoces y diputados de las formaciones firmantes, ha intervenido por ERC Gabriel Rufián, que ha admitido que se trata de una comisión "muy difícil de tumbar, por no decir imposible".

No obstante, Rufián ha reconocido que las comisiones que tienen que ver con la Casa Real tienden a "tumbarse" en esta Cámara, "que debería ser precisamente la que investigue estas corruptelas". A juicio de Rufián, está "demostrado" que la monarquía es una institución con "enormes problemas de corrupción", que "no se pueden tapar diciendo que esto es una manzana podrida, que se da sólo en uno de sus miembros".

En la misma línea, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, se ha referido a cómo en el Congreso se crean comisiones de investigación o de reconstrucción "como churros" pero cuando la Fiscalía de Suiza y del Supremo estudian posibles malas prácticas de la monarquía, "los diputados no pueden hacer su trabajo y no pueden preguntar".

Por ello, ha lamentado que el asunto se haya convertido en un "test estrés sobre la calidad democrática española" porque se empezaron preguntando algunas cosas, "y nos hemos ido encontrando con vetos que han dejado claro que hay lugares opacos donde la democracia no llega".

Errejón ha insistido que la comisión "no es sobre España, ni sobre la reforma de Estado, ni siquiera sobre monarquía o república". Es un debate sobre "la democracia española y si alguien por determinado apellido está por encima de la ley. Y eso es extraordinariamente grave".

También en la rueda de prensa, el portavoz de JxCat Jordi Miquel ha considerado que esta comisión permitirá trabajar en "otra línea" y ha pedido "luz" para investigar esta trama "que envuelve a la Casa Real".

En la misma línea, la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha denunciado que sobre el asunto de la monarquía pese un "veto permanente" en el Congreso y ha apelado a terminar con la "impunidad del rey, sea el emérito o el actual".

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha resaltado que la monarquía es una figura política "anacrónica" y lo ha vinculado a la dictadura franquista mientras que el diputado del BNG Néstor Rego ha cuestionado que España sea un Estado democrático si legitima prácticas corruptas.