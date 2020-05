Ana Oramas vota sí a la prórroga del estado de alarma: "Canarias va a entrar en emergencia y celebro que el Gobierno de España lo reconozca"

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha votado sí a la prórroga del estado de alarma: "Canarias va a entrar en emergencia en los próximos meses y celebro que el Gobierno de España lo reconozca". Oramas, que preveía abstenerse, ha cambiado su posición después de una negociación de madrugada con el Ejecutivo central, que ha reiterado su compromiso de garantizar la continuidad de los ERTE del sector turístico.

La predisposición del Gobierno a prrorogar los ERTE por fuerza mayor es anterior a la conversación entre la diputada de CC y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la madrugada de este miércoles. La petición fue presentada por el Gobierno canario el pasado lunes a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que respondió estar de acuerdo con la medida. El propósito de esta reivindicación es "dar respuesta al gran impacto que la emergencia sanitaria está teniendo en la economía canaria", tal y como explicó el presidente canario, Ángel Víctor Torres.

La diputada canaria ha hecho referencia a los datos de paro publicados este martes y ha lamentado que el Archipíelago, con dos millones de personas, tenga medio millón de habitantes desempleados o en ERTE. "Si esos ERTE se convierten en paro, estaremos hablando del 60% de la comunidad autónoma", advirtió. Asimismo, ha aprovechado para subrayar que Canarias se verá perjudicada por el reparto de fondos porque se primará a quienes hayan tenido más contagios y fallecimientos: "El Gobierno de Canarias ha gestionado bien la crisis sanitaria, y necesitamos hablar de otras cosas".

Ana Oramas ha querido señalar a Sánchez que "tiene unos socios que no son de fiar". "Le dije en la investidura que cuando los intereses del país estuvieran por encima de los electorales y personales le iban a fallar", refiriéndose a ERC, que ha votado no a la prórroga. La diputada de CC ha concluido que su partido no quiere ser "un obstáculo" para que España continúe en estado de alarma. Sin embargo, ha lamentado que la llamada del ministro Ábalos en representación del Ejecutivo se haya producido cuando ya no era necesario el voto de los nacionalistas para que la prórroga saliera adelante.