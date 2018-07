Antona aboga por coser las heridas del PP mediante una lista con políticos de las dos candidaturas tras el Congreso

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha abogado este miércoles por coser heridas mediante la creación de una lista generosa que incluya a políticos afines a los dos candidatos a la Presidencia del PP tras el Congreso que se celebrará los días 20 y 21 de julio en Madrid.



Asier Antona, antes de la celebración de la Junta Regional del PP, ha reconocido que aunque es difícil que haya una lista de unidad antes del Congreso, espera que esta circunstancia "no condicione para que posteriormente se puedan coser heridas y hacer una lista en la que nos podamos sentir todos cómodos".



Acto seguido, ha pedido que se sustituya la palabra "heridas" por "tensiones" puesto que, ha continuado, no ha percibido que se haya vivido un proceso traumático producto de las primarias que está celebrando el partido.



Ha reconocido que en Canarias hubo un pronunciamiento mayoritario a favor de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría que no tiene por qué volverse a producir en la votación de los compromisarios, entre los que se encuentran los 148 que viajarán desde Canarias, una de las siete comunidades autónomas con mayor número de compromisarios.



"Puedo intuir o percibir cuál es el sentir mayoritario de los compromisarios, pero en todo caso voy a ser muy respetuoso con las decisiones que adopte", ha manifestado el presidente del PP, quien cree que el fin de semana puede pasar cualquier cosa.



No obstante, ha alertado de que Canarias jugará un papel fundamental y protagonista, si bien ha dicho que su intuición le hace ser prudente y discreto y no manifestarla de forma verbal.



Preguntado por la influencia del expresidente del PP en Canarias José Manuel Soria, ha señalado que es un compromisario más "que se suma a los 148 que hay, punto y se acabó".



"No estamos en una competición de ver quién tiene más apoyos y quién tiene menos", ha manifestado Antona, quien ha hecho hincapié en que ha mantenido una escrupulosa neutralidad, lo que hizo que los más de 2.300 afiliados votasen libremente.



En su opinión, lo importante es pasar página de este proceso cuanto antes, abrir una nueva página y recuperar cuanto antes la gobernabilidad del país.



Para Antona es clave la unidad y la integración y, como cree que en estos momentos es imposible, pedirá después del Congreso generosidad suficiente para poder integrar, unir y salir fortalecidos.