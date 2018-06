Antonio Morales confirma acciones judiciales contra 'La Provincia' tras el archivo de la Fiscalía: "No se puede mancillar el honor de una persona"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha confirmado este jueves que emprenderá acciones judiciales contra La Provincia por la "campaña" emprendida contra él por las presuntas irregularidades en la contabilidad de Agüimes en el año 2013, cuando aún era alcalde de este municipio y que la Fiscalía archivó este mismo miércoles. El político de Nueva Canarias ha reprochado que este medio dedicara una serie de portadas durante una semana hablando incluso de que había cometido ilegalidades y convirtiéndose así "en el portavoz de ATI-CC".

Morales ha explicado que la denuncia por la contabilidad en este Consistorio fue firmada por Norberto Jonay Pérez Peña, pero en realidad cumplía órdenes del empresario Samuel Yebra, y acusó a ambos de "testaferros". Además, mencionó una conversación entre el abogado del empresario y el del Ayuntamiento en el que el primero le aseguraba que tenía buenos contactos con Fernando Clavijo y con La Provincia.

Esta conversación lleva al presidente del cabildo de Gran Canaria a sostener que este medio se ha entregado a un poder que no tiene su centralidad en esta isla y que hace "periodismo mercenario". Señala que respeta la libertad de prensa, pero que no se puede utilizar "la falsedad y la manipulación".

"Puedo decir con satisfacción que jamás en mi vida he estado imputado por ninguna irregularidad" y que "no he hecho más que defender el interés general y jamás he cometido ninguna ilegalidad", sentenció.

