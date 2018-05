Australia Navarro pide a los partidos que no "pongan en juego" la estabilidad de España con una moción de censura

La secretaria general del PP de Canarias, Australia Navarro, ha pedido al resto de partidos que no "pongan en juego" la estabilidad de España con una moción de censura contra Mariano Rajoy y ha recordado que el PP no ha sido condenado penalmente en la sentencia de la Gürtel publicada este jueves.

"Lo primero es respetar a los tribunales y a sus resoluciones judiciales, pero en este caso no la compartimos y la vamos a recurrir. Por lo tanto, esta sentencia no es firme, amén de que cuenta con un voto particular", dijo en una entrevista concedida al programa Nada que ver que dirige José Luis Martín en 7.7 Radio y recogida por Europa Press.

Navarro hizo especial hincapié en que no comparte la sentencia porque declara al PP como partícipe a título lucrativo, añadiendo de igual modo que esta situación implica "desconocimiento".

"Eso significa que los hechos delictivos se desconocían --explicó-- y, además, nos estamos refiriendo a hechos de 2003, no por ello menos graves, relativos a dos ayuntamientos de más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. Imposible por el PP a nivel nacional conocer los hechos extracontables".

Aquí, la popular insistió en que "en ningún caso", el PP conocía los hechos de los que se está hablando. "Por eso se establece la responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo, que además no lo compartimos, pero es lo que hay a día de hoy. Lo demás no es cierto", aseveró.

Pide "rigor" al resto de partidos

Cuestionada sobre una moción de censura contra Mariano Rajoy, Navarro entendió que España vive en la actualidad una situación de "estabilidad" y le ha pedido "rigor" al resto de partidos porque se está hablando de una cuestión civil.

"Que no quieran exagerar, hacer ruido y provocar con ello la inestabilidad en el Gobierno. A algunos incluso les he oído decir lo que no ha ocurrido. El Gobierno no ha sido imputado por nada y el PP no ha sido condenado penalmente, y si siguen por esta línea algunos podríamos entender que se quieren aprovechar de la situación poniendo en juego la estabilidad de España", acentuó.