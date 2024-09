El 2050 desapareixeran les platges més 'instagramejades' de Mallorca per la crisi climàtica

Balears, juntament amb Cabrera, sumen 1.724 km de costa. El 10% són platges principalment amb sorra. 867 platges en total. Però, quantes sobreviuran al pròxim canvi de segle? Segons Biel Jordà, investigador científic del Centre Oceanogràfic de Balears, “el canvi climàtic provocarà la pèrdua permanent del 56% de la superfície de la platja”. Això davant d'un escenari intermedi. Perquè pot ser pitjor.

Segons el plantejament més greu del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), desapareixerien definitivament 72 platges, 314 més s'inundarien completament diverses vegades a l'any i més del 65% de la superfície de la platja s'empantanaria, arribant fins al 86% en condicions climàtiques extremes.

És possible evitar-ho? No. I es pot fer alguna cosa? Sí. Tal com reflexiona Jordà, quan s'utilitza el terme de canvi climàtic, “cometem l'error de pensar que, com passarà d'aquí a 50 anys, ja buscaran les solucions següents, però això només amaga que les amenaces actuals i els problemes que tindrem en unes dècades és perquè s'està gestionant malament el present”.

Per comprendre la magnitud del repte, primer cal entendre què és una platja. Perquè no és només la part on posem la tovallola, la visible que ja veiem minvar d'un temps ençà. Per als científics, tal com explica Luis Gómez, doctor de Geodinàmica Externa a la Universitat de les Illes Balears (UIB), la platja és “des d'on les onades són capaces de moure el sediment en profunditat fins a la primera duna o passeig marítim de torn”.

“I no són un jardí que pots dissenyar al teu gust. La platja està en moviment constant. És material solt que es mou en funció de l'energia que li arriba per onatge i, com que l'onatge és variable al llarg del temps, la platja va fluctuant”, explica Gómez. Aquest moviment constant fa que els temporals d'hivern arrosseguin la sorra mar endins, que torna a la superfície a l'estiu amb les suaus marees. És el cicle natural d'una platja. No perden sorra, només que una època de l'any hi ha més sediment a la superfície (on posem la tovallola) i una altra, més sota el mar.

El veritable col·lapse a què s'enfronten les platges de l'arxipèlag no és a la pèrdua de sorra, sinó a la pujada del nivell del mar. En els últims 30 anys, el mar ha pujat a un ritme de 3 centímetres per dècada, i aquests 9/10 centímetres, segons Jordà, “amb platges que són molt esteses com les de Balears, n'hi ha prou per notar una petita reculada a la superfície”.

Les projeccions que maneja l'investigador del Centre Oceanogràfic de Balears és que “si continuem emetent gasos amb efecte d'hivernacle com fins ara, a finals de segle el mar haurà pujat en aquesta zona entre 60 i 70 centímetres”. “Si hi ha una reducció dràstica de les emissions, que s'hauria de fer per molts altres motius, no només per la pujada del nivell del mar, ens quedaríem entre 30 i 40 centímetres”, puntualitza Jordà. I aquí és on es perdria el 56% de la superfície de la platja. Un escenari menys dolent, però gens desitjable per a un territori que viu del turisme.

Si continuem emetent gasos d'efecte d'hivernacle com fins ara, a final de segle la mar haurà pujat en aquesta zona entre 60 i 70 centímetres Biel Jordà — Investigador del Centre Oceanogràfic de Balears

Gómez coincideix que, si baixen les emissions, la pujada del nivell del mar seria d'uns 40 centímetres, “una pujada ja important, però el pitjor dels escenaris per a l'any 2100 és d'un metre i això seria un desastre”. Ja no hi haurà cues de mitja hora i hora per accedir a una de les platges més 'instagramejades' de Mallorca, Es Caló des Moro, perquè ja no hi haurà platja. Passarà en aquesta i en les desenes de platges balears que tenen una paret rocosa que en delimita l'espai. I aquí estem parlant de l'any 2050.

Per a Gómez, aquest any és clau, perquè fins al 2050 “no es voldran assabentar que tenim un problema seriós, perquè la variabilitat de les dinàmiques naturals d'una platja emmascararà els efectes de l'ascens del nivell del mar, ocultant la pèrdua de superfície”.

En una altra situació totalment diferent s'emmarquen les platges on s'ha respectat i conservat el seu sistema dunar, com Es Trenc. Tot i que el nivell del mar pugi, la platja té espai per anar-se'n enrere i reposicionar-se. Pot retrocedir i “tindràs una platja, potser no tan ampla com la d'ara, però tindràs platja, perquè tens espai d'acomodació”, matisa Gómez.

Per això, una de les principals estratègies per al doctor és “tenir cura de les dunes, conservar les que actualment estan al front de la platja i començar a gestionar les dunes trucades de segon cordó o del darrere, per no degradar-les i, quan el sistema comenci a recular, tenir material suficient per compensar aquest ascens”.

Però hi ha dunes que no s'han preservat, com a l'Arenal, i s'han construït damunt passejades marítimes, habitatges i infraestructura hotelera. Hi ha solució per a aquestes platges? L'explica Gómez: “Menjar-se part del passeig marítim. Són mesures dràstiques, però és el que està sobre la taula”. “Destapar aquests bulevards, perquè allà sota hi ha sorra i és com si fessis una regeneració, però amb la mateixa sorra de la platja, intentar recular una mica per generar espai d'acomodació perquè el sistema se'n pugui anar enrere”, tal com passa a les platges que mantenen els seus sistemes dunars.

Per a algunes platges, el científic proposa 'menjar-se part del passeig marítim'. 'Són mesures dràstiques, però és el que està sobre la taula. Destapar aquests bulevards, perquè aquí sota hi ha sorra i és com si fessis una regeneració, però amb la mateixa sorra de la platja', comenta Jordà

Gómez explica que hi ha mesures menys radicals, com els dics, però “l'únic que fan és endarrerir el problema, dissipar l'energia de l'onatge, però amb els espigons el nivell del mar pujarà igual”. I és que el problema de fons no és tenir més temporals, que també n'hi haurà, és que, com diu Gómez, “l'aigua de la banyera puja”.

La reflexió que fa Gómez és que, “de la mateixa manera que hem començat a entendre que viure al costat d'un riu o d'un torrent té un risc i pot causar danys, cal contemplar a l'ordenació del territori i a la planificació els efectes del canvi global, com la pujada del nivell del mar i les seves conseqüències a la primera línia de platja”.

La sorra artificial, inviable

Podrien ser una solució, encara que temporal, les regeneracions amb sorra artificial per mantenir certa superfície de platja? En algunes de la península, com ara València o Barcelona, es fan aquestes regeneracions, però a Balears no, perquè “el problema és diferent”, explica Gómez. I la resposta és als sediments.

“El material que nodreix la fàbrica de sediment de les platges del Mediterrani peninsular ve de l'erosió de la conca de l'Ebre, del Segura, etcètera. A Balears és una altra història, perquè els nostres aparells fluvials són torrents que funcionen ocasionalment i, quan aporten, bàsicament és material molt fi que ràpidament se'n va molt lluny de la costa i a molta profunditat. El sediment de les platges de l'arxipèlag és, majoritàriament, d'origen biològic, com a restes de closques i organismes i la seva producció està associada als ecosistemes marins propers a la costa. La velocitat de producció de sediment és molt diferent de la que es pugui generar per l'erosió de les muntanyes o dels vessants”, aclareix Gómez.

El problema és el de sempre: viure descompassats amb l'entorn. I demanar a la natura que produeixi sediments al mateix ritme que l'ésser humà els destrueix. Ja s'han fet regeneracions a platges de Mallorca, com a Cala Millor o l'Arenal de Llucmajor, i el seu efecte havia desaparegut completament tan sols una dècada després. Les regeneracions, matisa Gómez, “no són ni bones ni dolentes en si mateixes, depèn de com es dissenyi, però hi ha tantes platges i tanta longitud de platja que, des d'un punt de vista econòmic, és caríssim i, a més, no hi ha fonts de sediment per a tanta regeneració”.

Ja s'han fet regeneracions en platges de Mallorca, com en Cala Millor o l'Arenal de Llucmajor, i el seu efecte havia desaparegut completament tan sols una dècada després

El paper de la posidònia

I quina és la principal font de sediment de les platges de Balears? La posidònia oceànica. Raquel Vaquer-Sunyer, coordinadora de l'Informe Mar Balear, explica que “la posidònia és una barrera física molt important per a les nostres platges, perquè quan les onades passen per una praderia, la posidònia oceànica redueix l'energia i la força de les onades, arribant més debilitades a la costa i sense tanta capacitat d'erosionar”. I és que les platges, a més a més de l'oci que brinden, també protegeixen la costa d'inundacions en dissipar la força de l'onatge durant els temporals.

Però la posidònia oceànica no només crea aquesta barrera sota el mar, també a la superfície. La fullaraca morta que s'acumula a la platja (on posem la tovallola) evita que s'erosioni durant els mesos d'hivern i l'onatge s'anirà portant aquestes banquetes de fullaraca en comptes d'emportar-se el sediment. D'aquí, segons detalla Vaquer-Sunyer, que sigui “essencial per mantenir les nostres platges i també perquè els organismes que hi viuen són la font de sorra”.

I durant anys, una vegada més, ha estat renyit conservar l'entorn amb l'activitat econòmica que brinden unes platges 'netes', perquè si estaven cobertes d'aquesta fullaraca de posidònia morta, es consideraven platges 'brutes'.

El Decret Posidònia, pioner a Europa a la salvaguarda d'aquesta planta marina, va ser aprovat el 2018. La coordinadora de l'Informe Mar Balear explica que “encara es permet l'eliminació de les restes de posidònia durant la temporada d'estiu, encara que a l'hivern es torna a la platja”. “I s'hauria de revisar si realment cal continuar fent aquestes retirades o no”, afegeix.

I mitjançant aquestes tècniques per retirar temporalment la fullaraca de posidònia no només s'emporten la planta morta, també grans quantitats de sorra. Per al doctor de Geodinàmica Externa a la UIB, “el problema està en la gestió de la platja, perquè llauren amb tractors per airejar la sorra i que no hi hagi bacteris, però també es carreguen la fauna que hi pugui haver”.

“Si retires les restes de fullaraca de posidònia amb una pala a cullerades, t'ho emportes tot. En el millor dels casos, el deixen assecar en un solar i, quan acaba la temporada d'explotació de la platja, tornen la fullaraca a la platja, però la sorra ja s'ha enlairat i es queda al solar”, aclareix Gómez. Però hi ha tècniques per emportar-se el mínim de sorra possible en aquestes retirades temporals de fullaraca, per a Gómez, “la de la forquilla o la ploma”, per a qui el debat està en “com es retira”.

I cada persona també s'emporta sorra cada vegada que va a la platja. A la tovallola, les sandàlies, el banyador... s'estima que cadascú s'emporta involuntàriament uns 35 grams de sorra. La conselleria de Medi Ambient calcula que, en finalitzar la temporada turística, les platges de sa Ràpita, ses Covetes i es Trenc perden 18 tones de sorra.

Cada persona també s'emporta sorra cada vegada que va a la platja. En la tovallola, les sandàlies, el vestit de bany… s'estima que cadascun es porta involuntàriament uns 35 grams de sorra

Projecte pilot a Cala Millor

Acceptar el canvi climàtic per adaptar-s'hi és l'únic camí possible. I encara s'hi és a temps, tal com defensen centenars de científics. Així és com neix LIFE AdaptCalaMillor, impulsat per PIMA Adapta del Ministeri per a la Transició Ecològica. Luis Gómez, doctor de Geodinàmica Externa a la UIB, en forma part. Han fet un estudi sobre les implicacions que tindria no intervenir sobre l'erosió de les platges sorrenques i els diferents escenaris d'ascens del nivell del mar. En termes econòmics, “els danys que podia generar la no actuació és propera al PIB d'un any, és a dir, tot allò que generem de riquesa a les Balears en un any, es pot perdre per l'ascens del nivell del mar al pitjor dels escenaris plantejats per a 2100”.

Els danys que podia generar la no actuació és pròxima al PIB d'un any, és a dir, tot el que generem de riquesa a Balears en un any, es pot perdre per l'ascens del nivell de la mar en el pitjor dels escenaris plantejats per a 2100 Luis Gómez — Doctor de Geodinàmica Externa a la UIB

És un projecte de governança, ja que, com explica Gómez, “una intervenció en una zona costanera és molt complexa perquè tenen competències molts i molt variats organismes públics”. L'elecció de Cala Millor no és casual, i és que des de fa més de 20 anys aquesta platja està monitorada per l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats de la Universitat de les Illes Balears (IMEDEA) i el Sistema d'Observació Coster de les Illes Balears (SOCIB), cosa que permet tenir moltes dades de la seva evolució i situació actual.

Alguns dels estudis en què participa Gómez intenten determinar quina part d'aquesta platja pot quedar inundada de manera permanent, fins on pot arribar el temporal més advers que es pugui donar, quants danys pot generar i quantificar-los econòmicament, a més de projectar com afectaria hotels, restaurants i residents de la zona que l'amplada de la platja sigui de 50 o de 20 metres.

“Avaluar danys per decidir possibles solucions”, resumeix Gómez. En el cas de Cala Millor, el problema són les platges urbanitzades. Una de les solucions que planteja Gómez és “recuperar les dunes sobre les quals s'ha construït el passeig marítim”. “Depèn de l'escenari que la intervenció sigui més tova o més dura, si surt a compte o no expropiar terreny per anar-me'n enrere o si n'hi ha prou amb l'espai públic de titularitat municipal per recular la platja”, afegeix.

També contemplen no adaptar-se al canvi climàtic. I el doctor ho descriu així: “Si la teva visió és només construir i regenerar la platja, també ho podrem fer, però haurem d'estar reformant la platja cada 10 anys amb una despesa enorme. Podem reformar una platja, potser dues, però no podem reformar 400 platges”.