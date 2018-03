CC y el PP presionan al PSOE para que no rompa el pacto por los órganos parlamentarios

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, considera "un grave error" que el PSOE pretenda someter a un nuevo debate la renovación del Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común.



Asimismo, le parece "inconcebible" que los socialistas "se cabreen con CC e intenten marcarle el paso" en sus relaciones con otros partidos cuando los nacionalistas intentan lograr acuerdos y, además, pretendan decirles qué pueden pactar o no.



Barragán cree que el PSOE está cayendo en "un pozo de incoherencia" que empezó con el Consejo de la Radio Televisión Canaria.



"Tal vez el PSOE quiere instalarse en el rifi-rafe porque no controla a su grupo parlamentario", pero que no culpen a otros de sus problemas, ha dicho el secretario general de CC.



Igualmente, ha recordado que el pacto de gobierno entre CC y PSOE se rompió y "estamos en otra fase", en la que los nacionalistas tratan de alcanzar acuerdos con otras formaciones políticas.



Coalición Canaria está dispuesta a negociar, ha dicho Barragán, quien ha asegurado que los socialistas nunca han planteado nada relativo a las autoridades portuarias.



Barragán ha reconocido que los órganos dependientes del Parlamento pueden continuar sin renovarse, pero no es lo deseable, porque cada cinco años deben cambiar.

Por su parte el líder del PP en Canarias, Asier Antona, ha hecho este viernes "un llamamiento a la responsabilidad, la cordura y la sensatez" del PSOE para que respete los acuerdos adoptados para renovar los órganos dependientes del Parlamento regional.

Un acuerdo del que el PSOE anunció que se retiraba ante las noticias de que PP y CC habían negociado sustituir al socialista Luis Ibarra por el popular Juan José Cardona en el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en "un gesto absolutamente bochornoso y de irresponsabilidad", al entender de Antona.



Además, ha negado que exista ese acuerdo de cambiar a Ibarra por Cardona, asegurando que "el único pacto que tiene el PP" es precisamente el que afecta a la renovación de los órganos dependientes de la Cámara regional, como el Diputado del Común y la Audiencia de Cuentas.



"Nosotros no estamos en ese debate" de remover la Presidencia de la Autoridad Portuaria, sino en el de actualizar los referidos órganos parlamentarios, ha insistido.



Desde ese planteamiento, el líder del PP ha sostenido que el PSOE "se ha metido en un callejón sin salida" al abandonar el acuerdo que había al respecto y que lo que debe hacer es rectificar lo que ha hecho.