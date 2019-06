Casimiro Curbelo (ASG) afirma que le "da igual" quién gobierne Canarias si hay políticas sociales y se respeta La Gomera

El presidente de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha afirmado este miércoles que le "da igual" quién gobierne en Canarias si se aplican políticas sociales y se respeta a La Gomera dado que ha constatado que "las ideologías y los bloques no tienen importancia".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, ha comentado que su partido "estará en el camino" que más permita avanzar al Archipiélago en base a los programas que se puedan ejecutar.

"Que no nos entretengan", ha expuesto al resto de partidos políticos, subrayando que ahora mismo se ha "avanzado más" en la negociación con el PSOE que con CC, si bien eso no quiere decir que esté más cerca de uno que de otro.

"Las siglas ahora no me dicen mucho viendo lo que pasa a nivel local, me importan los programas y el pragmatismo", ha señalado.

En ese sentido, ha apuntado que en los últimos días se están cerrando alianzas en ayuntamientos y cabildos donde "ocurre cualquier cosa y no tiene que ver nada la cuestión ideológica", poniendo como ejemplo a Nueva Canarias (NC), que es "socio preferente" del PSOE y está perdiendo ayuntamientos, lo que ha generado "desencuentros" entre ambas formaciones.

Asimismo, ha dicho que en La Gomera hay una "contradicción" entre "los dos o tres que le quedan" al PSOE a la hora de cerrar acuerdos con ASG.

Ante esta situación, se ha mostrado a favor de impulsar cambios legislativos para que el partido político que gane las elecciones, "sea del color político que sea", pueda gobernar y no se "hagan trampas con la aritmética".

"Esto crea confusión, es verdad que el juego democrático lo permite, pero el ciudadano entendería mas que el que gana gobierna", ha apuntado, lamentando que tengan que observar el "baile" de las negociaciones.

NO CREE QUE ANTONA VAYA A SER PRESIDENTE

"Hay partidos que han cambiado de ser blanco a todo lo contrario, es la realidad y tenemos que convivir con todas ellas", ha comentado.

Sobre la posibilidad de que Asier Antona (PP) llegue a la Presidencia del Gobierno --tercera fuerza política con 11 escaños--, ha indicado que "en política todo es posible y más cuando se trata de conformar pactos para obtener mayorías", pero esa hipótesis no está entre "las previsiones" de su partido, aunque no oculta que el PP "ha pasado de estar próximo a un pacto con el PSOE a avanzar en un pacto de centroderecha o proponerse como candidato".

"Queda tiempo, de aquí al 25 --cuando se constituye el Parlamento-- todo es posible", ha destacado, al tiempo que ha confirmado que esta tarde proseguirá con la ronda de contactos con distintas fuerzas políticas y con el deseo de que se empiece a trabajar pronto por los ciudadanos pues se lleva varios meses "con la cantinela" de las elecciones.