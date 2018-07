Clavijo reconoce ser “un ignorante en todo” rodeado de expertos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes en el Parlamento de Canarias que se considera “un ignorante en todo, pero sé rodearme por personas mejores que yo” después de que Podemos y Nueva Canarias le hayan cuestionado por el informe del excoordinador del Observatorio Canario del Cambio Climático Ezequiel Navío, hecho público por Canarias Ahora, en el que se ponía en evidencia la falta de compromiso del Ejecutivo autonómico para luchar contra el cambio climático. En concreto, ha cifrado en 70 el número de expertos que le rodean y asesoran sobre este aspecto.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, le pidió al presidente autonómico que valorara el informe del experto y este dijo que lo asumía “con deportividad” pero que las críticas las consideraba “injustas” porque “no se ajustan a la realidad”. A parecer del líder de Coalición Canaria, el juicio vertido por Navío es “una falta de respeto” al trabajo que realizan los expertos en cambio climático con los que ha contactado el Gobierno.

Así mismo, el presidente respondió a la portavoz de Podemos, Noemí Santana, que “nadie en este planeta está preparado para afrontar los efectos del cambio climático pero trabajamos en la línea de poder mitigarlos lo más posible”, muy en la línea de las declaraciones el pasado año de la consejera de Política Territorial, que dijo que no se tomaban en serio el cambio climático “porque ninguna administración del mundo lo hace”.

El líder autonómico enumeró que en este tiempo se han realizado 15 reuniones en cinco meses y que en el Observatorio Canario del Cambio Climático “hay 70 personas que forman parte de las mesas técnicas” de las que ha destacado que son “independientes” y de los que siete trabajan de forma gratuita. Además, soltó una retahíla de medidas tomadas para, a su parecer, paliar los efectos del cambio climático, como por ejemplo la Ley del Suelo, de la que dice que favorece el desarrollo de las energías renovables y por tanto permite reducir las emisiones de CO2; la estrategia contra el plástico o las bonificaciones fiscales a vehículos híbridos y eléctricos.

“Esto no tiene nada que ver a lo que se ha hecho hasta ahora en esta tierra”, ha defendido Clavijo ante las críticas de Santana de que su política medioambiental “es puro humo de color bien negro”. “Son acciones concretas, si de verdad usted considera que hacemos humo y engañamos a la ciudadanía, le falta el respeto a la propia ciudadanía”, concluyó el presidente.

Román Rodríguez aprovechó su intervención para espetarle al líder del Ejecutivo que se dedica a hacer “gestos, propaganda y golpes de efecto” y que siempre que hay un problema “montan un quiosquete”, en alusión a que tras hacerse público el informe de Ezequiel Navío, el Gobierno se ha apresurado a hacer un lavado de imagen, como el de montar una reunión con el Observatorio Canario del Cambio Climático que está operando sin reglamento o que la Ley de Cambio Climático y Cambio Global anunciada este lunes está aún en exposición pública con un borrador de siete folios.

“ Lo que han hecho es viajar, no aportar nada y desprestigiar un parámetro fundamental para el futuro de Canarias. No les da tiempo de ponerse las pilas, esperaremos al próximo gobierno”, lamentó el portavoz nacionalista.

La lavada de cara de Rodríguez concluyó recordándelo al presidente que Canarias actualmente “no tiene políticas sobre agua, no ha hecho nada en relación a la protección de la biodiversidad, no tiene políticas en la movilidad y su contaminación, no tiene política sobre medio marino, casi no tiene política sobre residuos y planes hidrológicos”, además de no cumplir con las políticas ambientales europeas y estatales.

“Quien no es capaz de cumplir con las reglas, difícilmente va a tener estrategia futura”, ha señalado Rodríguez, para concluir diciendo que “hay ayuntamientos que tienen más estrategias, y no solo en cambio climático, también en pobreza”.

Destitución de la viceconsejera de Medio Ambiente

Desde Podemos han pedido al presidente la destitución de la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, "porque en tres años parece que ha hecho más bien poco, bueno, sí, viajar a costa del erario público".

"Leer el durísimo informe de Ezequiel Navío y sostener que su gobierno hace algo para luchar contra el cambio climático supondría tomarnos el pelo, y mentir en sede parlamentaria. Algo muy grave, a lo que usted hace demasiado tiempo que nos tiene acostumbrados como algo habitual”, ha espetado Santana a Clavijo, que opina que ante esta memoria lo único que pueden hacer desde el Gobierno es "o hacer el ridículo, negando lo evidente una vez más, o tomar alguna responsabilidad política", en relación a la destitución de Blanca Pérez.

El presidente no se ha pronunciado sobre Blanca Pérez, pero este lunes la consejera del área de la que depende, Nieves Lady Barreto, respaldó en nombre del Gobierno, del Observatorio del Cambio Climático y su Comité de Expertos "el trabajo que hace la Viceconsejería de Medio Ambiente" del Archipiélago.