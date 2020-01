Coalición Canaria pospone al lunes su decisión sobre la desobediencia de Oramas al votar en contra de Sánchez

El Comité Permanente de Coalición Canaria (CC) ha pospuesto al próximo lunes la decisión de si expedienta o no a su diputada en el Congreso, Ana Oramas, por indisciplina. Después de que no respetara la orden de abstenerse en la investidura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tal y como le había indicado su partido, y votara en contra.



El máximo dirigente de CC en Tenerife, Francisco Linares, en declaraciones recogidas por Efe, ha afirmado este viernes que el lunes la formación política se volverá a reunir de forma oficial en la sede de Santa Cruz de Tenerife. Estas afirmaciones las ha trasladado a los medios después de una reunión que ha durado más de tres horas y que ha tenido lugar en las sedes de las dos islas capitalinas y en la que han intervenido miembros del partido también por videoconferencia. En este encuentro, se ha preparado el Comité Permanente de la próxima semana.



Linares ha precisado que la cita de este viernes ha sido "simplemente" para preparar el Comité Permanente y para hacer un "repaso general a la situación", si bien no ha explicado por qué han pospuesto la reunión al lunes.



El secretario general de CC, José Manuel Barragán, que también ha participado en la reunión, en la que ha presentado un informe, ha rechazado hacer declaraciones a los medios de comunicación y ha dicho que será el lunes, después del Comité Permanente, cuando hablará.

La desobediencia de Ana Oramas ha abierto una brecha en el partido nacionalista. Mientras los miembros de la formación en la provincia oriental piden contundencia, en Tenerife defienden la postura de la diputada u optan por quitar hierro al asunto. Entre las opciones que plantea el primer grupo están la expulsión, la apertura de un expediente disciplinario o impedirle que sea candidata en las siguientes elecciones. En este sector se han posicionado el exconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias Narvay Quinero, el líder de CC en Fuerteventura, Mario Cabrera, o el líder de Lanzarote, David de la Hoz.

En la provincia occidental, históricos militantes de Coalición Canaria apoyan a Oramas. Es el caso del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, o el expresidente del Cabildo insular, Carlos Alonso, quien ha defendido este viernes una "sanción equilibrada sin expulsión". Asimismo, el diputado de CC en el Parlamento de Canarias José Alberto Díaz-Estébanez ha equiparado a la diputada con Messi: "¿Se imaginan ustedes a un Barça sin él?", ha comparado.

Por el contrario, se desconoce la opinión del expresidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo. A pesar de que el concejal del Ayuntamiento de La Laguna Santiago Pérez haya exigido que se posicione: "Si no habla, será cómplice de que Ana Oramas haya votado con la derecha caverniana".

Más allá de esta división de opiniones, la indisciplina de la política ha situado a CC en un callejón sin salida si quiere ajustarse a sus propios estatutos, que en su artículo 49 estipulan que "el incumplimiento y el alejamiento desobediente de las decisiones de sus órganos es una infracción grave y, por tanto, motivo para causar baja".

Se trata de la segunda vez que el partido aplaza su decisión definitiva sobre el futuro de la diputada en las filas de CC. El pasado martes, después del debate de investidura, Barragán compareció ante los medios para asegurar que las disculpas que pidió Oramas desde la tribuna del Congreso no eran suficientes, pero que aún quedaba mucho por hacer para tomar tomar medidas firmes sobre la desobediencia de la diputada.