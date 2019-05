A Coalición Canaria le ha favorecido vender la nueva lista regional como una vía directa para elegir al presidente

A Coalición Canaria le ha salido bien la jugada. Los resultados de las elecciones autonómicas sitúan al partido de Fernando Clavijo como la gran favorecida de la nueva lista regional para votar al Parlamento de Canarias, estrenada el pasado 26 de mayo con el reformado sistema electoral, ya que ha obtenido 12.998 votos más por esta circunscripción que por la insular (207.844 frente a 194.846). La formación promocionó durante la campaña que la papeleta amarilla, correspondiente a esta circunscripción autonómica, permitiría a los canarios elegir de forma directa al presidente del Gobierno autonómico. Esto no es cierto, por el carácter parlamentario y no presidencialista del sistema electoral, mediante el cual la ciudadanía vota una lista de diputados, no a un presidente.

Esta información incorrecta ya fue pública antes de la campaña, cuando el Gobierno autonómico lanzó una cuña de radio explicando el nuevo Estatuto de Autonomía. “Cualquier canario podrá elegir directamente al candidato a futuro presidente de Canarias sin importar dónde resida, a través de la lista autonómica”, aseguraba de forma errónea el anuncio.

Nada tiene que ver que algunos aspirantes a la Presidencia encabezaran también las candidaturas de su partido en la lista regional, como es el caso de Fernando Clavijo, Ángel Víctor Torres (PSOE) y Román Rodríguez (NC). Ya que, por otra parte, Vidina Espino (Cs) y Noemí Santana (Podemos) fueron por la lista insular de Gran Canaria y Asier Antona (PP) por La Palma.

La circunscripción autonómica permitió a CC sumar tres diputados más a los 17 que consiguió por la insular. Así, la candidatura encabezada por Clavijo fue la más votada en La Gomera, La Palma, Lanzarote, y en su tradicional feudo electoral, Tenerife.

En el resto de islas triunfó el PSOE, el segundo partido que recibió más apoyo en la lista regional que en la insular, con 4.609 sufragios más, añadiendo tres diputados a los 22 obtenidos. Asimismo, 1.886 personas más votaron a Nueva Canarias con la papeleta amarilla (82.478 frente a 80.592).

El resto de las principales fuerzas políticas contó con menos apoyo en la nueva lista. El PP experimentó la caída más notoria, con 5.483 votos menos, seguido por Ciudadanos, que alcanzó una diferencia de 4.147 sufragios entre ambas candidaturas, y Podemos, con una variación que asciende a los 2.387.

Por su parte, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) no presentó candidatura a la lista regional. Por tanto, los ciudadanos que introdujeron la papeleta del partido presidido por Casimiro Curbelo en la urna de la lista insular (6.215), han podido dar su apoyo a PSOE, CC o NC, pues estas fueron las tres formaciones que recibieron más votos en la novedosa lista regional.

De este modo, y pese a la reforma que aspiraba a romper con uno de los sistemas electorales más injustos de Europa, una de las claves para la formación de gobierno sigue estando en manos del líder indiscutible de La Gomera: ASG, que ha logrado revalidar sus tres diputados en el Parlamento: Curbelo, Melody Mendoza y Jesús Ramón Chinea.

Más de 10.000 votos nulos en la lista insular

Si bien es cierto que el número de votos a la lista insular supera a la regional, la diferencia de participación es mínima, un 0,17%. De este modo, el grado de abstención es mayor en la recién estrenada circunscripción autonómica. El recuento también ha contabilizado una cifra más alta de votos nulos en el listado tradicional, un total de 10.138 frente a los 9.260 de sobres amarillos anulados. Además, un total de 11.184 canarios y canarias han votado en blanco en la circunscripción insular, 180 personas más que en la autonómica.