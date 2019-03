La nueva lista regional: el riesgo de ser candidato a presidente de Canarias y quedarse sin escaño

¿Y si un candidato a Presidente del Gobierno de Canarias se quedara sin escaño, fuera del Parlamento? La solución de compromiso alcanzada por una mayoría de partidos para reequilibrar algo la histórica desproporción que existe en la Cámara regional entre población y territorios insulares (un 17% de canarios de las cinco islas menos pobladas elige al 50% de los diputados), creando otra lista autonómica de 9 escaños, esconde esa caramelo envenenado para algunos grupos políticos.

La nueva circunscripción regional, en la que se contabilizará el voto de todos los canarios en un único colegio electoral aparte de las actuales listas al Parlamento por cada isla, persigue en teoría compensar a Tenerife y Gran Canaria con algunos diputados más. Y en teoría, también su espíritu autonómico invita sobre el papel a quienes aspiran a ser Presidente de Canarias a presentarse a las elecciones por esa nueva plancha, y no por las candidaturas habituales de su isla de procedencia.

Pero no todos los partidos lo tienen claro. La distribución de esos 9 escaños extra a los 61 de las siete circunscripciones insulares –Fuerteventura gana uno más por el aumento de su población- se prevé muy repartida, con la presencia de hasta siete fuerzas: PSOE, Coalición Canaria, PP, Ciudadanos, Podemos, Nueva Canarias y Vox. Con los diputados que obtenga ASG en La Gomera, serían ocho en la Cámara.

Los dos primeros tendrían al menos dos diputados cada uno por esa urna regional, de ahí que sus candidatos, Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, no duden en encabezar la nueva papeleta. Pero al resto le genera dudas y resquemores: fue un mal acuerdo del que solo se ríen en Coalición Canaria por no haberlo querido ni en pintura. Y no venirles tan mal ahora como a sus rivales.

En el Partido Popular, por ejemplo, su candidato a presidente de la Comunidad, Asier Antona, no ha decidido definitivamente si se presenta por esa lista regional o por su isla de La Palma. La inercia de los presidenciables socialista y de Coalición conduce al popular a jugar en la misma liga, pero en el PP sostienen que al jefe del Ejecutivo lo eligen los 70 diputados y no una circunscripción regional que aparenta ser presidencial sin serlo. Una solución a la reforma electoral cerrada en falso.

En el cuartel general popular ponen un ejemplo claro: no hay norma vigente que obligue al candidato a presidente a encabezar el nuevo colegio electoral de ámbito autonómico. Ni tampoco tiene sentido que si la nueva lista regional pretendía dar más diputados a Tenerife y Gran Canaria, por la lógica de tener más votantes, que sea uno de La Palma como Antona quien aparezca como número 1 por el PP.

En Coalición Canaria, por el contrario, las ven venir. El Gobierno de Canarias ha jugado a vender en cuñas publicitarias que por fin todos los canarios podrán votar directamente a su presidente, porque Clavijo se presentará por esa lista regional. De número dos se apunta a que sea el lanzaroteño David de la Hoz, rompiendo esa regla no escrita de que si el número uno es de Tenerife, el dos sea de Gran Canaria.

CC –las encuestas las carga el diablo- sacaría al menos dos diputados de esos nueve que se añaden a los 61 insulares, y siendo el único partido junto a los gomeros de ASG que se opuso a reformar el sistema electoral, mira hoy con sorna cómo el resto no se decanta por dónde presentar a sus candidatos a la Presidencia del Gobierno.

Es el caso de Nueva Canarias. Su presidente, Román Rodríguez, terminaría como el popular Asier Antona compitiendo en la lista de los líderes regionales, pero en el partido también se plantean por qué no apostar por sacar más rédito en otras islas a un escaño autonómico que tendrían a mano, aparte de los insulares asegurados, sobre todo en Gran Canaria. El hecho de que se vote a la Cámara en urnas distintas, la de la isla y la nueva regional, también supone un riesgo de dispersión del voto.

Como a los populares, en NC no gusta esa vía y lo ven como un mal menor. Su ideal hubiese sido que Tenerife y Gran Canaria tuvieran cada una 7 diputados insulares más para reequilibrar el peso de la población sobre las islas. Ya habrá tiempo de avanzar en la democratización de la distribución de escaños, apuntan. El PP aboga también por despejar de una vez dudas y vacíos legales y poner en marcha una nueva ley del sistema electoral que desarrolle y fije lo que de momento está cogido con pinzas en el nuevo Estatuto de Autonomía. Como también lo quiere Podemos.

¿O se trata del riesgo de quedarse fuera del Parlamento? Porque si el PSOE de Ángel Víctor Torres apretara mucho y alcanzara más de 200.000 votos podría aspirar a un tercer escaño por esa lista regional. Los socialistas se ven fuertes, casi ganadores de las Autonómicas, y hasta en parte esa lista regional viene a cumplir con el mantra del partido de que al presidente del Gobierno lo pudieran elegir los canarios de todas las islas. Aunque no sea la mejor de las soluciones.

Por eso, ante esa hipótesis de triunfo holgado socialista, alguno de esos otros partidos en liza que aspiran al menos a un diputado más por esa vía de la nueva lista podría quedarse fuera: Ciudadanos, Podemos, Vox, Nueva Canarias…

En el caso de Podemos, su dirección regional ya ha ofrecido a los socios con los que pretende cerrar confluencias de izquierda (Sí Se Puede en Tenerife, Izquierda Unida Canaria, Equo) que quien encabece la nueva lista regional provenga de esos partidos y movimientos sociales, cediendo Noemí Santana, candidata a presidenta del Gobierno, esa plaza para presentarse por la circunscripción de Gran Canaria.

La decisión está ahora en manos de los confluyentes, que también hacen números. Salvo batacazos memorables, previsiblemente casi todos estos partidos obtengan más de un 6% de votos y por encima de los 50.000 o 60.000 sufragios, lo que les garantizaría sumar ese diputado extra –o dos en el caso de socialistas y Coalición, por encima de los 120.000 votos-, pero si alguno patinara se quedaría fuera de ese reparto y sin escaño para su candidato oficial a la Presidencia del Gobierno.

No en vano, todo apunta a que dos partidos nuevos entrarán por esta lista regional y por las insulares en el Parlamento: Ciudadanos, que hace cuatro años se quedó a las puertas por un puñado de votos, aparenta que esta nueva fórmula electoral no va con ellos. Tanto, que en primarias eligió este viernes a Vidina Espino candidata a la Presidencia por un lado y al cabeza de la lista regional lo hará el próximo día 8.

Y el otro es Vox, que aunque no tenga todavía ni Gestora en la provincia de Las Palmas tras el majo y limpio por los escándalos protagonizados por sus dirigentes locales, aunque no esté, se le espera con quien sea su cartel electoral.

Demasiados candidatos para tan solo 9 escaños.