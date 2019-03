El Gobierno de Canarias confunde a los votantes con una campaña sobre el nuevo sistema electoral

Una campaña publicitaria del Gobierno de Canarias sobre el nuevo sistema electoral, enmarcado en el nuevo Estatuto de Autonomía, está generando confusión entre los votantes. Durante los últimos días, se ha emitido una cuña radiofónica en la que se asegura que, a partir de ahora, es posible elegir “directamente al candidato a futuro presidente de Canarias a través de la lista autonómica”. Sin embargo, el mensaje es erróneo, ya que el sistema electoral del Archipiélago sigue siendo parlamentario y no presidencialista. Es decir, los votantes eligen en realidad a los diputados y diputadas que les representarán en la Cámara.

El pasado mes de noviembre, con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, lo hizo también la reforma del sistema electoral, un reclamo histórico y para el que trabajaron integrantes de todas las formaciones del Parlamento de Canarias. Con esta modificación, se perseguía acabar con el sistema más injusto de Europa y, por este motivo, las personas que acudan a votar el próximo 26 de mayo se encontrarán con una nueva urna: la de la lista autonómica, que puede estar encabezada tanto por aspirantes a la Presidencia como por otras personas que no lo sean. Además de esta lista, habrá otra insular, que también puede estar liderada por los candidatos o candidatas a presidir el Gobierno o no, dependiendo de lo que decida cada partido.

Ante la confusión generada con este mensaje, Ciudadanos ya ha puesto una reclamación en la Junta Electoral para que se inste al Gobierno de Canarias a interrumpir esta campaña por considerar que se está “utilizando el dinero público para tratar de engañar a todos los canarios”. Nueva Canarias (NC) también ha elaborado un escrito que pretende trasladar a la Junta Electoral, al considerar que se trata de una campaña errónea y que el Ejecutivo debería no solo retirarla sino rectificar y contar el mensaje de acuerdo con lo que en realidad plantea el Estatuto de Autonomía. Este partido además asegura que va a solicitar en el Parlamento toda la información sobre dicha campaña. Por su parte, Podemos, aclara que también denunciará esta acción, aunque está estudiando aún por qué vía hacerlo.

El diputado de Nueva Canarias Luis Campos fue la primera persona que denunció hace unos días esta campaña a través de sus redes sociales. Recuerda que el nuevo sistema electoral de Canarias es inédito en España y es normal que esté generando dudas en la ciudadanía, pero considera que a ello no se le puede añadir que sea el propio Gobierno el que contribuya a fomentar esta confusión con datos que no son reales. Explica que, por un lado, es falso que se pueda votar al candidato o candidata directamente a través de la lista autonómica ya que estas personas también se pueden presentar por la lista insular. Y, por otro lado, la decisión de quién ostentará finalmente la Presidencia es parlamentaria, ya que los miembros de la Cámara pueden llegar a un acuerdo para elegir a esta persona, que puede pertenecer incluso a un partido menos votado y que ni si quiera tenga representación por la lista autonómica.

Juan Márquez, diputado de Podemos, ha recordado además que, durante el Debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias, el Parlamento acordó que realizaría una campaña de difusión sobre el nuevo sistema electoral canario que permitiera explicar a la sociedad los cambios que se han producido, especialmente sobre la incorporación de la lista regional al Parlamento de Canarias. Sin embargo, lamenta que el Gobierno se adelantara “para intentar confundir con mentiras”.

La asociación Demócratas para el Cambio, cuyo papel ha sido trascendental para lograr reformar este sistema electoral, está muy pendiente de lo que hagan los partidos políticos. Su portavoz, Vicente Mujica, insiste en que con el nuevo sistema no se va a poder elegir directamente con una papeleta al presidente o presidenta. Una percepción que está calando en quienes han escuchado la cuña radiofónica, que incluye palabras clave que se retienen en nuestra memoria como: “directamente”, “presidente” y “lista autonómica”.

La gravedad de este asunto radica, a juicio de la asociación, en que se está produciendo “desinformación” en un tema que no es conocido y que, en lugar de disipar dudas, a raíz de esta campaña se está contribuyendo a que se genere aún más confusión. Mujica señala que el Gobierno debería reconocer su error y que lo corrija con una nueva campaña “más intensa y exacta”. Además, asegura que va a estar muy pendiente de toda la información con respecto a esta campaña como quién la encargó y qué directrices se dieron.

Una cuña que obvia el lenguaje inclusivo

El diputado Iñaki Lavandera (PSOE) también mostró hace unos días su disconformidad con esta campaña en unas declaraciones recogidas por la agencia Efe. El socialista destacó que "duda mucho" de que se trate de "un desliz" el hecho de que una cuña institucional tenga un error "tan grave y clamoroso". Además, reprochó que esta campaña no utilizara un lenguaje inclusivo.

De hecho, en la cuña se subraya que “cualquier canario” podrá elegir “al candidato a futuro presidente de Canarias”. Un tipo de lenguaje que excluye a las votantes “canarias” y a “las candidatas a las Presidencia” y que contradice así la propia Ley de Igualdad autonómica que establece en su artículo diez que el Gobierno de Canarias garantizará un “uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilice en el desarrollo de sus políticas” y también añade que “se dictarán recomendaciones de uso no sexista del lenguaje administrativo a fin de eliminar sexismos y discriminaciones ocultas, y se dispondrá su ámbito de aplicación”.

Desde el Ejecutivo Regional insisten en que este lunes es el último día en que se emitirá esta cuña radiofónica y no se plantean retirarla antes de que finalice este día. Así mismo, fuentes de Presidencia del Gobierno matizan que la campaña dice que se puede elegir al presidente desde cualquier isla, pero no afirma que el resto de las circunscripciones no incluyan a un candidato a la Presidencia. En este sentido, señalan que se quería poner el acento en que con el nuevo sistema electoral existe una nueva circunscripción autonómica, más allá del aumento del número de parlamentarios.

Las mismas fuentes aseguran que esta cuña formaba parte de una campaña sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y los nuevos derechos y competencias que establece. Esta acción de difusión y el resto de campañas publicitarias del Gobierno llegan este lunes a su fin.