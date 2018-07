El Gobierno canario mantiene la reunión de su 'Observatorio del Cambio Climático' aunque no venga la ministra

Por la mañana, el Gobierno de Canarias habla de “comité de científicos” y a mediodía de “observatorio canario de cambio climático”, un organismo del que poco o nada se conoce desde que finalizara el contrato del que fuera su coordinador, Ezequiel Navío, en diciembre de 2017, autor de un demoledor informe que evidencia la “inacción” de la Consejería de Política Territorial en esta materia y que deja claro que la comunidad autónoma está desprotegida ante este fenómeno.

El Ejecutivo no se termina de aclarar con la denominación, ni si existen dos organismos o quiénes componen cada uno. De momento, sostiene que la próxima semana habrá una reunión del “observatorio”, a pesar de que como adelantó el pasado viernes Canarias Ahora, no estará presidida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ni por ningún otro cargo del Ministerio.

Quiénes integrarán esa reunión es a día de hoy una incógnita. La pasada semana, tras la publicación de las primeras entregas del Informe Navío en Canarias Ahora, la consejera Rosa Dávila anunció como noticia “muy positiva para Canarias” y como una “cita muy importante” una reunión que el próximo 16 de julio presidiría la ministra. Lo hizo sin que fuera un tema tratado ese día en el Consejo de Gobierno y antes de dar cuenta de lo que se había acordado en él. Este lunes, al término de una nueva cita del Ejecutivo de Fernando Clavijo, reconoció que es “una pena” que Ribera no venga pero “en cualquier caso la reunión se va a celebrar y, por lo tanto, no hay ningún problema”, resaltó Dávila.

A pesar del plante de la ministra y como si de una compensación se tratara, Dávila celebró que, sin embargo, este martes sí que esté en las Islas el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que visitará el Instituto Astrofísico de Canarias, en Tenerife, un motivo muy diferente al de la polémica inacción del Ejecutivo ante el cambio climático, que Teresa Ribera prefiere no respaldar con su presencia en las Islas.

“Es verdad que lo anunciábamos el pasado lunes, porque así estaba previsto y así nos lo habían comunicado, que iba a asistir a la reunión del observatorio de lucha contra el cambio climático la ministra y parece que tiene un viaje a Nueva York que le impide asistir a esta reunión, pero, en cualquier caso, la reunión se va a celebrar y, por lo tanto, no hay ningún problema. Nos hubiera encantado que al igual que mañana está el ministro Pedro Duque, que nos acompañará en esa reunión del Instituto de Astrofísica de Canarias, que pudiera asistir la ministra, pero entendemos las obligaciones que tiene derivadas de su cargo y no ponemos ninguna objeción a ello”, subrayó la consejera de Hacienda tras ser preguntada sobre este asunto.

Clavijo defiende su “comité de expertos”. Ni una palabra del “observatorio”

Este mismo lunes por la mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hablaba en todo momento de “comité de expertos” y “comité de científicos”, pero no de “observatorio”. Tras ser cuestionado por el informe de Ezequiel Navío, más allá de valorarlo, se limitó a decir que “por primera vez en la historia, esta comunidad autónoma cuenta con un comité de científicos, de gente joven, doctorados que han estudiado fuera y que han venido y ese asunto que es de máxima importancia no queremos politizarlo ni que se genere polémica, sino que los científicos, que son los que saben, puedan trabajar con el total apoyo de las administraciones”.

El presidente aseguró que está convencido de que este comité de científicos y expertos no solo cuenta con el apoyo del Ejecutivo regional, sino que contará con el apoyo de todas las administraciones públicas de Canarias “porque son científicos y saben de lo que están hablando y lo que digo es que el Gobierno va a asumir las propuestas que este comité científico haga”.

No obstante, se trata del mismo Gobierno que no escuchó en su día ninguna de las iniciativas formuladas por el excoordinador de Cambio Climático Ezequiel Navío, que desvela en su informe de despedida a la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, que no pudo llevar a cabo casi nada de lo previsto, después de 27 meses de espera y otros seis de inoperatividad del Observatorio. El mismo experto que además advirtió de que la Ley del Suelo de Canarias y la introducción del gas son contrarias a la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, el Gobierno sostiene coo principales ejes de sus políticas energéticas, mediomabientales y urbanísticas.

Clavijo defendió este lunes que algunas de las propuestas de este comité “serán de fácil ejecución, que fácil no es nada, serán de viable e inmediata ejecución, otras llevaran un poquito más de tiempo y en la primera reunión que presidí el otro día una tenemos ocho iniciativas concretas para trabajar”.

Tras ser cuestionado por el hecho de que haya partidos políticos que ya apuntan a la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez e incluso piden su dimisión, señaló que “estamos a un año de las elecciones y seguramente habrá polémica con todo, pero con algo tan importante para los canarios y para el mundo no vamos a participar en un juego político sin sentido porque al final insisto: esto no admite decisiones políticas sino seguir las recomendaciones de los expertos”.

El informe de Ezequiel Navío no es lo único que ha puesto a esta Consejería en el punto de mira. Blanca Pérez también ha sido centro de las críticas por su viaje a la cumbre del clima de Marraquech, de la que no ha presentado justificación de su viaje, ni una memoria, al asegurar que viajó bajo el paraguas del Ministerio, cuando en realidad disfrutó de unas vacaciones en el destino.

Página web de la Consejería de Política Territorial en la que este lunes seguía apareciendo la reunión con Teresa Ribera.

En la página web de la Consejería de Política Territorial, donde en la tarde de este lunes se seguía manteniendo la visita de la ministra a Gran Canaria, también se recoge que “en el Pleno del Observatorio del 16 de julio se abordarán, asimismo, las diferentes propuestas elevadas desde las seis comisiones de trabajo tras la quincena de reuniones mantenidas desde el pasado mes de diciembre”. Todas, reuniones celebradas después de que cesara Ezequiel Navío en su cargo de coordinador del Observatorio.

A las críticas a la gestión del Gobierno de Canarias en cambio climático también se ha sumado la mayoría de grupos parlamentarios. Román Rodríguez (Nueva Canarias) ha coincidido con la “inacción” que denuncia Ezequiel Navío, al igual que Nayra Alemán (PSOE), quien tampoco aprecia ningún avance del Gobierno en este tema. Muy críticos han sido desde Podemos, que en más de una ocasión han preguntado en el Parlamento de Canarias por el cambio climático y ya han pedido la comparecencia de Nieves Lady Barreto por el informe del excoordinador en cambio climático, en el próximo pleno del Parlamento, previsto para un día después del anunciado plenario sin ministra del observatorio. Izquierda Unida, además, ha pedido la dimisión de Blanca Pérez como viceconsejera de Medio Ambiente.