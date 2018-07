Nayra Alemán (PSOE): "CC se llena la boca con la Oficina del Cambio Climático en Lanzarote, pero no se ve ninguna acción"

La diputada socialista en el Parlamento de Canarias Nayra Alemán reprocha que "Coalición Canaria se llena la boca con la Oficina del Cambio Climático en Lanzarote y no se sabe, hay presupuesto destinado y no se ve ninguna acción, ningún efecto". Unas declaraciones que hace tras ser cuestionada por el demoledor informe del excoordinador de esta oficina, Ezequiel Navío, publicado este lunes por Canarias Ahora. En él sostiene que Canarias está "desprotegida" frente al cambio climático por la "inacción del Gobierno".

Alemán destaca que su grupo parlamentario ha reiterado también en diversas ocasiones que el Ejecutivo no está haciendo nada en este campo y ha manifestado su preocupación sobre el estado en el que se encuentra esta oficina tras el infome del que fuera su coordinador hasta diciembre. "Voy a estar de acuerdo con Ezequiel Navío sin conocerlo siquiera", añade la diputada ya que, a su juicio, no se proyecta "eso que el Gobierno dice que hace".

La diputada considera que el Ejecutivo de Fernando Clavijo no está realizando acciones para prevenir el cambio climático. "Se dice lo buenos que somos, el potencial que tenemos, pero no vemos efecto de ningún tipo, no solo para mitigar sino para prevenir" y ejemplo de ello cree que fue la crisis de las microalgas del pasado verano.

Además, recuerda la reciente comparecencia de la consejera de Política Territorial y Medio Ambiente en el Parlamento, Nieves Lady Barreto, solicitada por el diputado de Podemos Manuel Marrero en la que asegura que le "sacaron los colores" porque la formación morada demostró que no se ha hecho nada desde la dimisión de Faustino García Márquez como director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático en 2008.

Al ser cuestionada sobre el hecho de que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, pusiera como ejemplo del compromiso del Gobierno con el cambio climático la Ley del Suelo, señaló que esta norma "no responde a ningun objetivo para mitigar o prevenir el cambio climático".

"Que esta norma hable de suelo rústico para que se mantengan y la gente siga cosechando es un efecto colateral de la Ley del Suelo que ni ellos previeron, porque eso se hizo en ponencia. Por lo que no se lo puede achacar el Gobierno de Canarias como un éxito propio ni como una acción para mitigar el cambio climático porque no es así".

El PSOE sostiene que para combatir el cambio climático es necesario empezar por cumplir las directrices europeas. Además, cree que urge que se encarge un diagnóstico ya que no existe una fotografía que indique en qué estado se encuentra el Archipiélago para a partir de ahí planificar y aplicar medidas.

La diputada cree que "es una pena" que no se estén poniendo en marcha acciones sobre este tema ya que continuamente se lleva a comisiones y se habla de cambio climático. Sin embargo, el Gobierno sigue sosteniendo que sí que está realizando acciones pero "al final creo que es puro postureo. Aquí no se está haciendo nada", concluye Alemán.