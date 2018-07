La ministra de Transición Ecológica da plantón al Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias lleva una semana anunciando la presencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un denominado pleno del observatorio canario de cambio climático que ha convocado para el día 16 de julio, pero ese día la ministra Ribera no presidirá tal plenario, del que se desconoce su composición.

El Gabinete de la ministra ha confirmado este viernes a Canarias Ahora que Teresa Ribera “no tiene previsto acudir, no puede” a la cita que publicita el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, en plena ofensiva propagandística del Gobierno canario ante las críticas por su política errática en materia de cambio climático, puestas negro sobre blanco en el demoledor informe de su excoordinador, Ezequiel Navío. Canarias Ahora ofrecerá este viernes una tercera entrega de ese informe.

Las fuentes oficiales del Ministerio de Transición Ecológica han confirmado a este periódico que no solo no vendrá la ministra a esa cita del resucitado observatorio del cambio climático, denominación utilizada estos días en vez del “comité de expertos” al que el Gobierno autonómico se refería desde febrero tras la marcha del excoordinador del Observatorio creado en abril de 2017, sino que no tiene en principio entre sus previsiones que un representante oficial acuda a la cita.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad dirigida por Nieves Lady Barreto hacía público este viernes que saca a consulta durante el plazo de 15 días “la memoria del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Cambio Global de Canarias”, y en ese comunicado indicaba que es “un primer texto del anteproyecto de ley [que] se presentará ante el Pleno del Observatorio de Cambio Climático que se celebrará el próximo 16 de julio en Las Palmas de Gran Canaria bajo la presidencia de la ministra de Transformación Ecológica [sic], Teresa Ribera, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo”.

A lo largo de esta última semana y desde la publicación de la primera entrega del informe Navío, las críticas de partidos políticos y asociaciones ante la inacción del Gobierno de Canarias frente al fenómeno del cambio climático han arreciado. Y desde el Ejecutivo se ha respondido, en un principio, con que la mejor medida del equipo de Fernando Clavijo ha sido sacar adelante la denostada Ley del Suelo y de los Espacios Naturales, criticada también por sus pretensiones desarrollistas.

Hasta la fecha, el Gobierno de Canarias no ha desvelado la composición de ese comité de expertos al que ahora vuelve a denominar observatorio, después de que tardara 27 meses en poner en marcha el Observatorio Canario de Cambio Climático, y que se encontrara con todo tipo de trabas a lo largo de los seis meses, entre abril y noviembre de 2017, que fue coordinado por Ezequiel Navío.

Las evidencias de que el Gobierno de Canarias no ha hecho nada en materia de lucha contra el cambio climático han llevado a grupos como Podemos e IUC a pedir la dimisión de la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, la responsable inmediatamente superior del excoordinador del Observatorio. También se ha pedido la comparecencia del Ejecutivo en el pleno del Parlamento de Canarias un día después de esa cita a la que no va a acudir la ministra Teresa Ribera.