Román Rodríguez coincide con el informe que acusa al Gobierno de "inacción" frente al cambio climático: "CC hace postureo"

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha reprochado este miércoles al Gobierno de Canarias el "postureo" que mantiene con un asunto de gran envergadura como el cambio climático, un fenómeno en el que considera que en realidad el Ejecutivo de Fernando Clavijo no cree y con el que mantiene una "falta de compromiso total".

Rodríguez asegura que no le sorprende lo que el excoordinador del Observatorio Canario contra el Cambio Climático Ezequiel Navío denuncia en su informe ya que en este asunto existe una total "inacción e inmoviliso" por parte de Coalición Canaria. En este sentido, recordó las palabras de la consejera del área Nieves Lady Barreto, quien llegó a decir que el cambio climático "es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no la canaria, en el mundo".

A juicio del diputado hay dos temas globales que retratan al Gobierno: la falta de compromiso con la lucha contra la pobreza y el cambio climático. Al igual que con este último, el Ejecutivo regional se niega a hacer frente a la pobreza aplicando una renta básica, según CC por miedo a cronificarla. Por ello, sostiene que el Gobierno no cree en estos dos problemas, "no se lo toman en serio".

Rodríguez lamenta que CC haya dejado de contar con un profesional tan valioso como Ezequiel Navío, con quien asegura que se ha reunido en dos ocasiones y ha leído algunos de sus informes que son "categóricos" y en los que "no está pidiendo la luna" sino un compromiso.

Señala que el Archipiélago se encuentra en una zona donde este tema es clave y considera que puede ser un campo de investigación muy importante para los científicos canarios. "Se pueden hacer muchas cosas pero el gobierno no hace nada".

Desde Nueva Canarias proponen mantener la línea que han seguido cabildos como el de Lanzarote y Gran Canaria, generando una estructura autónoma, independiente y profesionalizada para idenificar cómo podemos contribuir en bajar los gases del efecto invernadero. Es decir, "poner profesionales a trabajar en este tema y tener una estrategia en relación al mar que nos rodea, al parque móvil ya que tenemos 700 vehículos por cada mil habitantes...", subraya Rodríguez.

A juicio del diputado de NC, lo que ocurre es que en estos temas tienen poca autoridad quienes están promoviendo el gas. Por ello, cree que al igual que ha ocurrido con el Observatorio contra el Cambio Climático, el comité de expertos va a fracasar "porque en el fondo no es sino un intento de dar la sensación de que se ocupan de este tema aunque sabemos que no creen en él".

El presidente de esta formación nacionalista añade además que ahora el Gobierno no tiene la excusa de que no tiene dinero, ya que "NC ha consolidado entre lo que avanzamos en 2017 y con esta nueva ley casi 1.800 millones de euros más en carreteras, vivienda, políticas sociales, lucha contra la pobreza... " Por ello, cree que el Ejecutivo no solo no está en los temas estratégicos, sino que tampoco gobierna para lo cotidiano.