El Gobierno dice ahora que no hay dinero para el Bono Residente Canario hasta 2019

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha reconocido que los 10 millones de euros que prometió el consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, para completar la financiación del Bono Residente Canario no será una realidad este año porque “no está en el presupuesto de 2018, sino en el del año que viene”.

Durante la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el socialista Iñaki Lavandera preguntó a Dávila cuándo estarían disponibles los 10 millones de euros que el Gobierno de Canarias aportaría para financiar la totalidad del Bono Residente Canario conjuntamente con el Estado, que aporta 20 millones de euros: “Públicamente, el consejero de Obras Públicas dijo que estaba pendiente de emitir una orden departamental para que los cabildos pudiesen tener esos 10 millones este año”.



Dávila excusó que “a lo que se refiere el consejero de Obras Públicas es que la orden de disposición de los recursos de 10 millones de euros lo tendrán lo cabildos, van a disponer del dinero”. Y explicó que “la política de bonificación se inicia para algunos cabildos en octubre y lo que hizo el Gobierno de Canarias fue hacer un incremento del marco presupuestario de cara a 2019, porque no va a coincidir con el año natural, sino que de octubre de 2018 a octubre de 2019. Hacienda ha dado mayor marco plurianual a la consejería de Obras Públicas para que pudiera llevar a cabo una política anual”.

“Dicho de otra manera”, afirmó Lavandera, “le han tomado el pelo al consejero de Obras Públicas y Transportes” porque “estaba previsto” que la medida fuese plurianual, por lo que considera que el argumento de la consejera de Hacienda se queda en solo una “excusa”. “De hecho, los convenios tienen un horizonte temporal hasta abril del año que viene”. Por lo tanto, el diputado socialista no entiende “el motivo por el cual el consejero contaba con esos 10 millones de euros para este año y Rosa Dávila ahora dice que este año no va a contar con ese dinero, sino que será el año que viene”.



“Esto es una nueva contradicción, una nueva descoordinación y un ejemplo más sobre como se ha gestionado el Bono Residente Canario”, concluyó Lavandera. Sin embargo, Dávila quiso quitar hierro alegando que no es que haya una falta de coordinación, sino “una política que empieza en octubre que se extiende hasta abril, pero la intención es llevarla de octubre a octubre”.

El hecho de no poder disponer de esos 10 millones de euros procedentes del Gobierno regional para financiar el Bono Residente Canaria se traduce, en el caso de Gran Canaria, en que los residentes deberán abonar 40 euros, es decir, 5 euros más hasta que el Ejecutivo regional ponga el dinero en 2019 para una medida que Fernando Clavijo anunció en marzo de este año como uno de los proyectos estrella de su legislatura.

En septiembre, Clavijo y Pablo Rodríguez presentaron el proyecto para impulsar la creación de un nuevo bono de guaguas para residentes en Canarias que que permitiría viajar en cualquier empresa de transporte público regular de sus respectivas islas por un precio que oscilaría entre 40 y 50 euros al mes. Y lo hicieron antes de haber cerrado con los siete cabildos su aplicación concreta, pues son las instituciones insulares las encargadas de establecer los precios o verificar la condición de residente de los ciudadanos que soliciten el bono, como así lo reflejó el consejero de Transportes del Cabildo e Gran Canaria.

Afirmaron que en octubre estaría en funcionamiento, pero en Tenerife se podía solicitar el carné desde el 19 de septiembre, cuando en el Cabildo de Gran Canaria seguía sin la orden en la que figurara la financiación ni de las instrucciones para aplicar el bono. Fue el 22 de octubre cuando el también vicepresidente del Ejecutivo regional firmó las siete órdenes para conceder a los cabildos la financiación del Bono Residente Canarias, asegurando que los 10 millones de euros que aportaría su administración serían reflejados en otra orden.

El Cabildo de Gran Canaria tenía la intención de fijar el precio del bono a 35 euros, tanto en las guaguas Global como en Guaguas Municipales, pero se vio obligado a subirlo hasta los 40 euros a la espera de recibir los fondos del Gobierno regional. El pasado jueves la corporación insular afirmó que ya habían solicitado el bono 4.000 personas en la isla al mismo tiempo que expresaron su deseo de que en la próxima recarga mensual, los usuarios pudieran hacerla a 35 euros. Sin embargo, los residentes grancanarios tendrán que esperar hasta el año que viene.