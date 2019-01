El Gobierno central asegura que el proyecto de presupuestos destina más de 7.829 millones de euros para Canarias

El Gobierno central cifra el 7.829,7 millones de euros los fondos que el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019 destina a Canarias por cuestiones fijadas en su Estatuto y su Régimen Económico y Fiscal, con un aumento de 755,9 millones sobre lo recogido en 2018.

La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ha ofrecido ese cálculo al explicar en rueda de prensa las partidas que destinan a las islas el proyecto presupuestos de 2019 y poner en valor los "beneficios" que tienen para los canarios.

Máñez ha dicho que estas cuentas son "buenas" para Canarias y que aún podrían mejorar en las negociaciones de las enmiendas, y ha cifrado hasta el 15.000 millones de euros el impacto que tendrá en la ciudadanía de las islas, porque por su carácter social y la recuperación de derechos aumentará los "recursos" de más de 600.000 canarios.

Elena Máñez ha subrayado que los presupuestos están pensados "por y para las personas con la idea de cambiar las políticas económicas de los últimos años que no han servido para garantizar la cohesión social y territorial". "Quien quiera un frente social, que los apoye", ha indicado la delegada del Gobierno, ya que, a su juicio, "son la mejor barrera de contención a los recortes sociales y en derechos vividos en los últimos años".

Máñez sostiene que estas cuentas son, sobre todo, sociales, porque "el 57 % de las partidas se destinan al gasto social" y ha agregado que persiguen la cohesión económica y buscan llevar la recuperación a los colectivos más castigados por la crisis, fortaleciendo las políticas sociales y redistribuyendo la riqueza, protegiendo el crecimiento y reorientándolo a "un desarrollo inteligente".

Según la Delegada del Gobierno, el proyecto de presupuestos contempla una "clara mejoría" tanto en las partidas nominadas como en las que no lo son para Canarias. "Entre las partidas no nominativas, el incremento interanual de 416,3 millones de euros que contemplan las cuentas se materializa fundamentalmente a través de mejoras de las pensiones contributivas y no contributivas, prestaciones por desempleo, cobertura de dependencia, becas, ayudas de estudio y financiación local, entre otras", ha especificado.

Mientras que en las partidas nominativas Máñez destaca "la mejora de al menos 339,6 millones de euros de los apartados vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF) y al Estatuto de Autonomía".

Para el Sistema de Financiación Autonómico se recogen 5.286,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 410,4 millones de euros, ha resaltado la delegada del Gobierno.

Asimismo ha afirmado que, en su conjunto, y obviando las medidas de impacto indirecto, la repercusión que los presupuestos en la economía canaria asciende a 15.727,8 millones de euros (7.831 en gasto social y 7.829 en medidas nominadas), lo que supondrá un incremento de 755,9 millones de euros sobre las cuentas de 2018.

Por todo ello Máñez ha destacado que el Gobierno "respeta tanto el REF (1.446,8 millones el económico y 572,5 millones el fiscal) como el Estatuto de Autonomía de Canarias". Así, ha apuntado que las cuentas contemplan de medidas que van a suponer un beneficio directo e inmediato para los canarios, como la revalorización de las pensiones (afectará a 326.200 contributivas y 43.500 no contributivas), con partidas de 4.040 millones y 221,5 millones de euros, respectivamente.

También ha recordado que el aumento de las retribuciones de los trabajadores públicos de un mínimo del 2,25 % beneficiará a 35.029 personas con una partida de 1.298 millones de euros, y la mejora de la financiación del sistema de la dependencia beneficiará a 23.225 canarios, con un importe presupuestario de 41 millones de euros.

Máñez además ha sumado la ampliación a 52 años de la prestación especial por desempleo, la extensión de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad, la partida de 98,8 millones de euros para becas, ayudas al estudio y los libros de texto, así como los fondos para el Pacto contra la Violencia de Género con 10 millones.

En su conjunto, el importe de las principales partidas que afectan al gasto social de los canarios en las cuentas de 2019 es de 7.831,6 millones de euros, frente a los 7.415,3 millones de euros recogidos en 2018.

"A ello hay que sumar las medidas con un impacto indirecto sobre la población canaria, como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros, o el del salario de los empleados públicos de otras administraciones, lo que en su conjunto suponen 4.476 millones de euros", ha manifestado.

Máñez también ha destacado los más de 488 millones para la subvención del 75 % de los gastos de transportes, los partidas para Carreteras -"un 28 % más que la inversión media de las CCAA, 37,6 millones por encima"-; los 109 millones para obras aeroportuarias -la comunidad con mayor presupuesto- y los 111,6 millones para puertos -tercera por CCAA.

Sobre las críticas desde las islas de pérdida de inversiones en favor de otras comunidades autónomas, Máñez ha retado: "Que lo demuestren, por que este Gobierno cumple con Canarias".

En su opinión las afirmaciones desde instituciones de que el dinero de Canarias se lo lleva Cataluña es entrar en una "dinámica perversa y perniciosa, porque solo busca el enfrentamiento interterritorial, cuando lo que hay que hacer es trabajar por la cohesión social del país".