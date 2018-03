El PP pide a Antonio Morales y a Carmelo Ramírez que se "jubilen" y no amenacen a las empresas canarias

El PP ha pedido este jueves al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y al consejero insular Carmelo Ramírez, ambos de NC, "que se jubilen de una vez" para que "no dañen" más la economía y la imagen de la isla con "acusaciones y amenazas intolerables a las empresas canarias".



El portavoz del PP, Felipe Afonso El Jaber, responde así a lo que califica de "nuevo ataque" de los dirigentes de NC a la aerolínea Binter por operar vuelos regulares a las ciudades de El Aaiún y Dajla, en el Sáhara Occidental.



El PP considera que "tanto Morales como Ramírez siguen anclados en otra época, representan la política del siglo pasado, y lo mejor que pueden hacer es dar un paso atrás para no seguir perjudicando los intereses de Gran Canaria con sus obsesiones".



Afonso El Jaber considera "una absoluta irresponsabilidad que desde una institución pública como el Cabildo de Gran Canaria, tanto Morales como Ramírez se dediquen a amedrentar y hostigar al empresariado canario, hasta el punto de llegar a amenazar en nombre del Frente Polisario con un declaración de guerra".



El PP cree que el "ataque" del gobierno insular a las empresas isleñas "responde a una estrategia de Morales para intentar tapar otros escándalos que afectan a su gestión, como el de las cuentas opacas y las numerosas irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas en el Ayuntamiento de Agüimes durante su etapa de alcalde", un asunto que ya está en manos de la Fiscalía.



Así, el PP vuelve a exigir "a Morales y Ramírez que cejen en su hostigamiento permanente a las empresas canarias y cumplan con su deber, que en ningún caso es ejercer de portavoz del Frente Polisario y arrogarse competencias en política exterior que corresponden a los estados, sino defender ante todo los intereses de Gran Canaria y los grancanarios".



El Cabildo debería preocuparse de gestionar sus propias competencias y resolver los problemas que afectan a los grancanarios, "y eso pasa por ejecutar su presupuesto y no de dejar 155 millones de euros sin gastar en 2017", señala el portavoz del PP.



Arreglar las carreteras de la isla, que se encuentran en un "estado lamentable" o dar respuesta a las personas dependientes, sobre todo cuando el año pasado "tan solo se crearon 27 nuevas plazas sociosanitarias", son otros de los asuntos sobre los que se deben ocupar Morales y Ramírez, apunta el portavoz popular.



Por todo ello, el PP se reafirma en su opinión de que "el gobierno insular de NC, PSOE y los tránsfugas se ha convertido en el principal enemigo de Gran Canaria y en un pesado lastre para la isla al frenar inversiones millonarias, torpedear la internacionalización de la economía canaria e interferir en la política comercial de las empresas canarias".