El PSOE blinda al presidente de RTVC para que acabe su mandato sin ser destituido

Ni lo sucedido este martes en la reunión del consejo rector de la Radio Televisión Canaria (RTVC), cuando la secretaria advirtió al presidente del ente, Santiago Negrín, que estaba actuando en fraude de ley al formular un negociado sin publicidad por un importe de 144 millones de euros para los concursos de informativos, hace cambiar la postura del PSOE, que sigue blindando a Negrín y no se mueve del sitio: la destitución del presidente pasa por completar las vacantes del consejo rector. El polémico presidente acabará su mandato en mayo, aunque seguirá siendo consejero hasta 2021.

Según ha explicado a Canarias Ahora el portavoz de Podemos en la Comisión de Control de RTVC, Juan Márquez, su formación ha iniciado una ronda de contactos para plantear la destitución inmediata de Santiago Negrín no solo como presidente, sino también como consejero, después de los últimos acontecimientos, entre ellos el haber convocado el concurso de informativos por la vía de urgencia mediante un procedimiento negociado y sin publicidad. Podemos -que tiene siete parlamentarios- cuenta con el visto bueno del Partido Popular (PP) y de Nueva Canarias (NC), con los que suman 24 diputados, pero le es indispensable el apoyo del PSOE -tiene 15 representantes- para alcanzar los 36 votos mínimos para cesar al presidente. Para apartarlo del cargo de consejero necesitaría dos tercios de la cámara, es decir, 40 diputados, por lo que sería vital el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), con quienes sumarían 42 diputados.

"Es inadmisible que este señor siga un día más ahí. Queremos que se vuelva a llevar a votación el cese y que el Parlamento tome cartas en el asunto", sostiene Márquez, pero esto no será posible si el PSOE no cambia de postura. Cuestionada sobre este extremo, la portavoz socialista, Dolores Corujo, ha dicho que ellos "nunca" han negado la posibilidad de la destitución del presidente del ente, pero insiste en que primero hay que llevar a cabo los nombramientos.

"Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y por eso digo que es una oportunidad nueva, y abogo por la responsabilidad, de que si realmente queremos sacar de este atolladero en el que se ha convertido RTVC, abogo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que cubramos las vacantes y destituyamos con el máximo consenso posible al presidente del ente, independientemente de la preocupación y el nivel de exigencia sobre la situación jurídica que hoy afecta al concurso público". Corujo parece querer dejar una pequeña puerta abierta a la negociación al subrayar que el PSOE "no pone líneas rojas, estamos dispuestos a hablar con todos como lo hemos intentado en todo este tiempo". Eso sí, hace hincapié en que "si hubiera estado renovado el consejo rector el resultado de hoy no sería este del que estamos hablando".

Desde las filas socialistas siguen empecinados en que la solución a la crisis de la RTVC está en las manos de los demás partidos y no en las suyas, a pesar de que tres de las seis formaciones están de acuerdo en el cese inmediato de Negrín. "El resto de grupo parlamentarios son los que han bloqueado la renovación del consejo rector, me sorprende y entristece, ¿por qué no llegamos en el mismo acto al mismo acuerdo? Si existe el interés de nombrar un nuevo presidente del ente, ¿por qué no lo hacemos con el nombramiento de la vacantes del consejo rector?, ¿cuál es interés? ¿Estamos de acuerdo en destituir a Negrín? Sí, ¿por qué no quieren ellos cubrir las vacantes? El PSOE está dispuesto a escuchar a todos los grupos parlamentarios para que salga una propuesta consensuada de todos aquellos que realmente queremos decir que hasta aquí hemos llegado en esta situación, pero no coloquen el problema de otros en el Partido Socialista, porque no lo tenemos, hemos sido coherentes hasta ahora", entiende Corujo.

La verdadera razón habría que buscarla en los desencuentros entre la vocal del PSOE dentro del consejo rector, María Lorenzo, y el equipo de Ángel Víctor Torres. Lorenzo fue designada en tiempos de José Miguel Pérez y los de Torres han optado por remover a los cargos heredados de otras épocas. En su entorno han llegado a decir a este periódico que el problema es que María Lorenzo "no le coge el teléfono" al secretario general, lo que ella niega rotundamente. El PSOE no quiere destituir a Negrín sin completar el consejo rector porque ese nuevo escenario obligaría a elegir presidente o presidenta entre los otros dos vocales que quedan en ese órgano: Alberto Padrón, propuesto por el PP, y la citada María Lorenzo. Desde la dirección socialista incluso se han llegado a plantear con votar a favor del vocal del PP, pero este exceso no se lo quiere permitir Ángel Víctor Torres.

Juan Márquez es claro y, a su entender, "los acontecimientos acaecidos desde la mesa de contratación hasta hoy, incluyendo la reunión de este martes y el informe de la secretaria del ente con respecto al fraude de ley, ha acelerado el proceso y difícilmente algún grupo político podrá justificar que siga al frente, ya no solo como presidente, que su mandato acaba en un mes, sino como consejero del ente público, que los seguiría siendo. Nosotros planteamos los dos ceses, ahí veremos cada cual dónde y cómo se sitúa, si del lado del partido que quiere que la televisión pública sea un medio de propaganda de su formación política, hablamos de CC, o quiere que el Parlamento recupere el control y la responsabilidad de garantizar que la televisión pública es un medio al servicio de la ciudadanía con criterios y garantías de servicio público".

El tercer partido en número de diputados en la Cámara, el PP (tiene 12 representantes), apoyaría un hipotético cese de Negrín al igual que lo hicieron en noviembre, cuando el PSOE a última hora " no siguió la hoja de ruta y decidió pactar con CC", recuerda Luz Reverón, que añade que desde ese mes "no ha cambiado nada en RTVC, es más, se ha agravado". La portavoz popular en la Comisión de Control señala que tras los últimos acontecimientos pidieron la semana pasada una comparecencia de Santiago Negrín para que explique su postura. También el PSOE lo ha hecho y, según Corujo, van a intentar que en la misma esté la secretaria del consejo rector, Cristina Duce, persona que le lanzó la advertencia este martes al presidente de que estaba actuando "en fraude de ley".

Por su parte el portavoz de Nueva Canarias (cinco diputados), Román Rodríguez, incide en que ellos han "defendido siempre echarle" y que si sigue en el cargo es porque el PSOE se salió del acuerdo alcanzado en noviembre. "El tiempo nos sigue dando la razón, y los hechos más, si se confirma en el acta que la secretaria habla que actúa en fraude de ley, pone en evidencia el nivel de deterioro al que ha llegado Negrín. Es importante que el acta lo exprese así, en términos legales, porque si es así los presentes tendrán que poner ante la Administración de Justicia los hechos porque alguien capacitado está constatando un hecho tan grave", explica Rodríguez. El presidente del partido nacionalista está de acuerdo con Podemos en llevar al Parlamento el cese, pero solo apoyará a la formación morada en caso de que se alcancen los votos necesarios.

Coalición Canaria no ha querido pronunciarse sobre la propuesta de Podemos ni nada relacionado con la RTVC, a pesar de que en el último Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria el portavoz del grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), José Miguel Ruano, reconoció que su formación política ha tenido "muchísimas discrepancias" con la gestión de Santiago Negrín, aunque sin entrar a valorar ni especificar ninguna.

En cuanto a la ASG, partido que no es necesario para el cese de Santiago Negrín como director de la RTVC, pero sí para cesarlo como miembro del consejo rector, la diputada Melodie Mendoza insiste en que "centrarnos en Santiago Negrín es instalarnos en el pasado, contribuir al bloqueo y no tratar de buscar soluciones", por lo que se deduce que su formación no apoyaría a Podemos.