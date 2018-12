Pedro Quevedo apuesta por la "identidad" y "visión global" para liderar Las Palmas de Gran Canaria

El candidato de Nueva Canarias a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha destacado este sábado la necesidad de una "visión global" para abordar los problemas de la capital y "la identidad" como elemento diferenciador.



Quevedo ha insistido en que "el camino está marcado" pero "lo más importante en política es tener convicción y saber que hacen falta más de cuatro años", durante la presentación de su candidatura.



Por ese motivo, ha recalcado que "no nos vamos a olvidar nunca de la sensibilidad social, la equidad, la igualdad, el empleo, y la mejora de los estándares de calidad de vida".



Entre las medidas mencionadas, el candidato ha destacado "entrar a fondo en los problemas estructurales de la ciudad", con "la necesidad del soterramiento del frente marítimo como única solución a largo plazo para que esta ciudad se conecte con el mar".



Asimismo, "la regulación del fenómeno del alquiler vacacional para crecer desde la excelencia" y usar "la identidad para no convertirnos en otro sitio, porque somos Las Palmas de Gran Canaria y no otra cosa".



También ha abogado por "un turismo urbano de cultura, patrimonio, naturaleza y sostenible" desde "una visión amplia de las cosas".



Para Quevedo, la ciudad requiere "valentía, rigor y de estrategias de futuro", que es algo que "podemos decir con la cabeza alta, demostrando lo que se ha hecho y adelantando los planes que tenemos para la capital grancanaria".



Dentro de sus proyectos de futuro ha puesto de relieve en "fomentar las zonas comerciales abiertas de verdad, no dando dinero y sacándose fotos como se ha hecho durante muchos años" sino "desde una apuesta decidida por los empresarios, las pymes, la artesanía y los mercados de abasto", que "crean empleo, identidad y economía de calidad".

El candidato de Nueva Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo EFE/Ángel Medina G.





En la misma línea ha incidido en relación a los polígonos industriales, que a su juicio, "han sido abandonados durante muchos años y en Nueva Canarias tenemos ejemplos de lo importantes que son, y en la ciudad tenemos seis", que con "una mezcla entre lo industrial y lo residencial nadie hace nada", por lo que ha adelantado que se invertirán 400.000 euros para actuar en Las Torres.



Para el actual concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, las acciones son "cuestión de voluntad política" y ha mencionado proyectos transversales como "la conexión del servicio público de guaguas con La Isleta, San Cristóbal y el puerto" o la "creación de empleo desde el IMEF que aunque pretendían desmontarlo ahora tiene la mayor infraestructura pública de la ciudad y ha triplicado la inversión".



También ha repasado el "proyecto transformador de la MetroGuagua" y la "peatonalización real de Mesa y López con valor, no pintando las aceras de verde".



Del mismo modo ha destacado el trabajo de Nueva Canarias en diferentes áreas como la colaboración con la ULPGC en materia de turismo y la apuesta por la Vela Latina, la Orden del Cachorro Canario, así como inversiones como el plan de vivienda en Las Rehoyas con 12 millones de euros, la defensa del territorio y la naturaleza, los 24 kilómetros de carriles bici y la renovación de la mitad de la flota de Guaguas Municipales con vehículos eléctricos e híbridos.



También han participado del acto de presentación de la candidatura el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que ha destacado de Quevedo que "no hay un candidato más preparado y más capaz para liderar la ciudad" y para "mejorar la capital, mantener el modelo de cambio y regenerar Canarias" porque "es nuestra obligación".