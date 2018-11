Román Rodríguez: "Parece que Clavijo quiere que el caso Grúas lo resuelva el TSJC"

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, considera que la crítica hecha por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, al supuesto retraso judicial en el denominado caso Grúas puede ser debida a que quiere que lo resuelva el TSJC antes de que él deje de estar aforado.



Para Rodríguez, la actitud de Clavijo "no es muy inteligente" y parece mostrar su preferencia a que el asunto lo resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), algo que cambiará con la pérdida de aforamiento de los representantes políticos con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.



Clavijo ha criticado este viernes que la Fiscalía no cumpla con los plazos al tardar tres meses en emitir un informe en el que aclare si lo imputa o no en el denominado caso Grúas, y ha vuelto a pedir el sobreseimiento.



El presidente de NC no cree que en el caso Grúas haya "una estrategia de dilación por parte de nadie" ni piensa que se esté produciendo un retraso mayor que en otros asuntos judiciales.



Al respecto ha recordado el caso el exalcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, procesado en el caso Palmeras, al que la Audiencia de Las Palmas absolvió hace unos días después de catorce años.