Román Rodríguez avanza que habrá revisión fiscal en Canarias, aunque no "en profundidad"

La primera gran tarea para esta legislatura en relación con el Gobierno español es la reforma de la financiación autonómica, que es la "sangre" del autogobierno y sin ella "no se pueden ejercer las importantes competencias que se han conquistado". Así lo afirmó hoy el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez (NC).



En una comparecencia en la comisión parlamentaria a petición propia y de los grupos Nacionalista Canario, Sí Podemos Canarias, Socialista y Nueva Canarias para hablar de los objetivos para la décima legislatura, el consejero indicó que en financiación autonómica es fundamental que el REF no se contabilice en ella.



Insistió el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos en que la naturaleza del Régimen Económico y Fiscal (REF) es compensar la lejanía y la insularidad de Canarias, por lo que no tiene que incluirse en la financiación autonómica, cuya revisión, recordó, lleva cinco años de retraso.



Rodríguez criticó que el anterior gobierno, de CC, fue "temerario" por "jugar" con la fiscalidad sin que estuviese cerrada la financiación, así como que ha bajado la recaudación como consecuencia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Fernando Clavijo.



En relación con el Gobierno central, el segundo objetivo será la reforma de la ley de estabilidad para que el superávit se pueda destinar a gasto público en el caso de las comunidades autónomas que han cumplido, como Canarias.



El tercer objetivo es el cumplimiento del REF, y el cuarto el desarrollo del Estatuto de Autonomía y "por supuesto, ser absolutamente exigentes con el cumplimiento" de las sentencias del Tribunal Supremo en relación con el convenio de carreteras.



El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, también se refirió a objetivos como garantizar la participación de Canarias en el presupuesto de la Unión Europea para salvar la ficha financiera del Poseican y el programa de desarrollo rural.

Además, citó entre los objetivos la búsqueda de mecanismos compensatorios por los daños que pueda ocasionar el Brexit, y se refirió, asimismo, al presupuesto autonómico y dijo que desde el gobierno regional se exigirá cada euro a la UE y al ejecutivo español porque ese dinero es "vital" para cumplir el programa de gobierno.



En su segunda intervención, y el respuesta a los diputados, el consejero reconoció que en los debates parlamentarios es habitual "mezclar" los debates, pero recordó que en su comparecencia se trataba de hablar de los objetivos para la legislatura.



Román Rodríguez se mostró convencido de que contará con el apoyo de todos los grupos en cuestiones como el estatus jurídico en la Unión Europea, así como las singularidades de las islas con la reforma del Estatuto de Autonomía y del REF.



El consejero hizo hincapié en la necesidad de cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía en cuestiones como primar la renta de ciudadanía, la lucha contra el cambio climático, y mejorar las condiciones de vivienda, y para ello habrá que "exigir" al gobierno central.



Y denunció que el "mejor ejemplo de abandono y maltrato" de Canarias lo dio el PP hasta que "fuimos imprescindibles" para gobernar en España, en alusión a la última legislatura de Mariano Rajoy.



El portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, reconoció que un gobierno puede hacer reformas fiscales, pero, comentó, es difícil de afrontar con impuestos como los anunciados por el ejecutivo canario.



José Miguel Barragán mostró su preocupación por el hecho de que el sistema de financiación autonómica no es está resuelto y de ese modo es difícil afrontar la reforma fiscal sin tener en cuenta esa realidad.



Preguntó el portavoz del grupo Nacionalista si el hecho de ser región ultraperiférica de la Unión Europea podría tenerse en cuenta para salvar los intereses de la comunidad autónoma cuando se produzca el Brexit.



El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, dijo que el necesario acuerdo en financiación autonómica debe basarse en beneficio del interés común, de manera que no haya regiones privilegiadas, porque eso origina perjuicios en otras comunidades autónoma.



Marrero indicó asimismo que un gobierno tiene que atender las carencias de la sociedad, y tras criticar que el anterior ejecutivo canario no ha cumplido con cuestiones como con la ley canaria de educación afirmó que es una prioridad acordar una renta de ciudadanía, pues "es vergonzante" que haya niños que no pueden desayunar en casa.



El diputado del grupo Socialista Iñaki Lavandera discrepó "algo" sobre la coyuntura económica, pues opinó que no hay peligro de recesión, y subrayó la importancia de afrontar los retos relacionados con sanidad, educación, políticas sociales y empleo.



Iñaki Lavandera consideró necesario reformar el sistema tributario de las islas poniendo énfasis en facilitar los trámites y luchar contra el fraude, y abogó por potenciar la hacienda tributaria canaria y Grecasa.



Además, apostó porque los presupuestos autonómicos creen empleo y reclamó que se acabe con prácticas "clientelares" en la selección de las inversiones, e Iñaki Lavandera apostó asimismo por una fiscalidad "progresiva y justa".



La diputada de Nueva Canarias Esther González estimó que es muy necesario hace valer el tratado de la Unión Europea en el que se reconocen políticas diferenciadas para las regiones ultraperiféricas, y abogó por una hacienda tributaria canaria "fuerte".



Esther González se mostró de acuerdo con cambiar la financiación autonómica, si bien opinó que el actual beneficiará más a las islas porque si se reforma será difícil justificar las acciones inadecuadas de anteriores gobiernos.



La diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, estimó que fue "irresponsable" que el anterior gobierno no cumpliese la regla de gasto, pero señaló que ha ocurrido en casi todas las comunidades autónoma, y opinó que el actual ejecutivo está "preparando" un relato para "justificar" una subida de impuestos.



El diputado del grupo Popular Fernando Enseñat aseguró que a los ciudadanos les preocupan cuestiones como si el gobierno elaborará un presupuesto que sirva para crear empleo, si se subirán los impuestos o si "protegerá al PSOE" o a los ciudadanos canarios al reclamar la deuda del gobierno central.