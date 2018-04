Trece ayuntamientos canarios no ejecutan su declaración de transparencia

Trece de los 88 ayuntamientos canarios no han ejecutado su declaración de transparencia ante el Comisionado de Transparencia para que evalúe la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas.



Los 13 ayuntamientos que, a punto de cerrarse el plazo, no se han dado siquiera de alta en la aplicación telemática T-Canaria, a través de la sede electrónica del Comisionado, son los de Antigua, Puerto del Rosario, Moya, Valsequillo, Hermigua, la Villa de Mazo, Tinajo, San Bartolomé, Santa María de Guía, Vega de San Mateo, Santiago del Teide,Tazacorte y Yaiza, ha informado este sábado el Comisionado de Transparencia en un comunicado.Por ello, se ha decidido ampliar el plazo de presentación del 2 al 7 de mayo.



De las 43 entidades públicas dependientes del Gobierno de Canarias sometidas a control y evaluación por primera vez en este ejercicio, 18 no han cargado todavía ningún dato en el sistema y 13 ya han presentado su Declaración de Transparencia.



Asimismo, están procediendo a su autoevaluación además del Gobierno de Canarias, los siete cabildos y las dos universidades públicas, aunque no todas las entidades dependientes de ellos lo están haciendo, por lo que se precisa un impulso desde las instituciones a las que están vinculadas.



En total, entre empleados públicos acreditados y usuarios institucionales dados de alta, son 527 los operadores que realizan este ejercicio-diagnóstico de "transparencia sobre la transparencia" de las instituciones canarias.



La aplicación "T-Canaria" permite por primera vez a todas las instituciones canarias autoevaluarse sobre la calidad con la que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas.



El comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, asegura que esta herramienta resulta útil al conjunto de la organización, dirigentes y empleados públicos, porque además les permite comparar la calidad de su actividad informativa con la de otros ayuntamientos y cabildos.



Destaca que en las instituciones ya se empieza a consolidar la cultura de informar en sus portales de transparencia, pero no siempre la ejercitan en las entidades dependientes de las mismas, a través de las que se gasta en muchos casos más de un tercio del presupuesto.



Las evaluaciones serán trasladadas al pleno del Parlamento de Canarias al final del proceso y cada una de las evaluaciones de transparencia será publicada en formato abierto para que los estudiosos puedan hacer comparaciones y vecinos de cada municipio o isla puedan conocer si su corporación insular o local es más o menos transparente.



Lo mismo ocurrirá con el portal de transparencia del Gobierno de Canarias y sus entes dependientes.



Esta herramienta telemática permite calcular de una forma abierta el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ránking público de carácter autonómico creado hasta ahora.



Su misión es ayudar a las instituciones a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica.