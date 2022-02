Alberto Rodríguez carga contra Podemos por la polémica de su escaño: “Atacan a la víctima de la infamia, no al verdugo”

Alberto Rodríguez ha arremetido este viernes en su canal de Twitch contra Podemos, el partido en el que militaba hasta el pasado mes de octubre, cuando se dio de baja después de la retirada de su escaño en el Congreso de los Diputados tras la polémica condena del Tribunal Supremo por una agresión (que siempre ha negado) a un policía en una manifestación en Tenerife. "Atacan y presionan a la víctima de la infamia en vez de a los verdugos", ha manifestado aludiendo a las recientes declaraciones de Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos. El también secretario de Estado para la Agenda 2030 defendió en una entrevista en elDiario.es que el acta que perteneció a Rodríguez debía ser ocupado ya y que el grupo parlamentario no se podía permitir "arriesgarse" a mantenerse con 34 escaños para votaciones de relevancia en el Congreso. Además, aseguró que el exdiputado canario será repuesto en caso de que la justicia le conceda finalmente la razón.

Esas palabras de Santiago han sido "la gota que ha llenado la cachimba", ha afirmado el ex secretario de Organización de Podemos, que lamenta que su antigua formación le acuse de "que haya un escaño vacío" en el Congreso y no dirija sus críticas hacia el PSOE y la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, a quienes considera responsables de "la infamia".

Rodríguez cree, además, que el portavoz de Unidad Podemos "miente" cuando dice que podrá recuperar su acta en un futuro aunque el escaño se ocupe ahora. "Si eso pasa, habrán ganado ellos", ha dicho el tinerfeño, que ha insistido en que su objetivo con esta lucha no es personal, sino garantizar que este tipo de situaciones "no se repitan". Para ello, "es imprescindible que haya una victoria judicial" y que se demuestre que la presidenta del Congreso vulneró sus derechos fundamentales al retirarle el escaño. Sus abogados han presentado un recurso de amparo ante el Constitucional contra la sentencia que le condenó.

Al exdiputado canario "le apena" que valores como "la solidaridad inquebrantable" o la ética desaparezcan "cuando se llega a altos niveles de la política". Dice que tiene la conciencia "tranquilísima" y que cada vez está más convencido de haber abandonado Unidas Podemos. Para Rodríguez, el primero error de su antigua formación y, en concreto, de dirigentes como Enrique Santiago o Irene Montero, fue "entrar en el marco" que, según él, le interesaba filtrar al Tribunal Supremo, la posibilidad de que perdiera su escaño a raíz de la condena. "En ese momento había que hablar de la injusticia de la sentencia y huir de ese marco (...) Acababan de quitarme el escaño a mí y a 64.000 canarios y canarias".

"Al poco tiempo me entero, lo sé de primera mano, que ya están empezando las presiones.. Cuando la campaña de apoyo en Twitter estaba calentita, por detrás estaban trabajando para ocupar el escaño. No quiero llegar al punto de tener que enseñarlos, pero tenemos mensajes", ha añadido. Rodríguez considera que en las manifestaciones públicas que ha realizado desde que estalló la polémica (sus declaraciones a la llegada del aeropuerto de Tenerife Norte y la entrevista en Salvados) ha sido "exquisito", intentando "no hacer daño" a Podemos. "El problema es que eso no lo valoran y van a machacarme, a por mí (...) Están culpabilizando a la víctima".

Rodríguez ha contado que sus abogados recibieron el auto que consideraba cumplida la condena (una multa de 540 euros y 45 días de inhabilitación para presentarse a unas elecciones) la víspera de Nochebuena, pese a que la resolución estaba fechada el día 5. "Si hubiera estado preso, la condena estaría cumplida el día 5, pero no hubiese podido salir de la cárcel hasta Nochebuena", ha dicho. Según el exdiputado, incluso aceptando de que tuviera que abandonar el escaño durante esos 45 días, una posición que no comparte, el día 5 de diciembre tendría que haber sido repuesto "automáticamente" en su puesto. "Por la misma vía que Batet usó para echarme, debía haberme reintegrado", ha defendido.

"No hay que atacar a Alberto Rodríguez, sino a Batet y al PSOE", ha concluido Rodríguez, que ha emplazado a los usuarios de esta red social a otro directo este sábado con sus abogados, Isabel Elbal y Gonzalo Boye, para hablar de los aspectos "más técnicos" de la batalla jurídica que está librando en el Constitucional para que se reconozca que la sentencia que lo condenó vulneró sus derechos fundamentales.