La alcaldesa de Mogán tampoco quiere en su municipio a Salvamento Marítimo

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (aliada local de Coalición Canaria), ha anunciando este viernes en el pleno municipal su intención de sacar del puerto de Arguineguín, dependiente del Gobierno de Canarias, las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que tienen allí su base para las operaciones de rescate.

Salvamento Marítimo es una sociedad pública empresarial que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por tanto, responsable de la seguridad marítima en aguas españolas, por lo que, entre otros cometidos, como el auxilio a embarcaciones de recreo en una zona eminentemente turística como Mogán, afronta la decisiva tarea de operar rescates en el mar de las personas migrantes que son asistidas en la zona cercana a Gran Canaria.

Según una información que publicaba este viernes el periódico Canarias7, la alcaldesa llegó a anunciar que su propuesta es que estas embarcaciones sean trasladadas al puerto industrial de Arinaga, en Agüimes, a más de 40 kilómetros, pero luego, ya acabada la sesión, explicó que en realidad el destino alternativo que se fije dependerá de las necesidades operativas del servicio, “que tampoco le corresponde conocerlas al Ayuntamiento”.

“Lo que sí sabemos es que estas embarcaciones estrangulan la actividad comercial y turística del que es el puerto más rentable de la red de Puertos Canarios en Gran Canaria”, proclamó.

La alcaldesa se refirió a “casos concretos” y “quejas directas” de las empresas que ofrecen excursiones y otros servicios a turistas y locales. “Hace unos días se vieron sin hueco para atracar en el muelle; entre las dos de Salvamento Marítimo, una patera y un velero que incautaron con droga, las embarcaciones de estas empresas, que pagan sus impuestos y que contribuyen al desarrollo económico del municipio y de la isla, se quedaron sin atraque”.

Incluso desde el planteamiento de que las embarcaciones de recreo se estén viendo afectadas por el espacio que ocupan las Salvamar en el muelle, entre las misiones de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima se encuentra precisamente llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate, prestación de los servicios de seguimiento y ayuda al tráfico marítimo, tareas para la seguridad marítima y de la navegación y remolque y asistencia a busques, todas ellas tareas necesarias en un municipio del que dependen el puerto deportivo de Puerto Rico, el de Mogán que cuenta con múltiples actividades deportivas que se ofertan todo el año a los turistas, o el de Pasito Blanco en el municipio colindante de San Bartolomé de Tirajana. La asistencia a las embarcaciones de ocio y recreo que pudieran necesitar ayuda en el mar podría verse peligrosamente mermada en rapidez y eficacia si la base de sus operaciones se traslada al muelle de Arinaga, al sureste de la Isla.

Acabada la sesión, Onalia Bueno, que concurrió a las pasadas elecciones autonómicas bajo la marca de Coalición Canaria, avanzó que esperará a que pase el periodo estival para solicitar sendas reuniones con Puertos Canarios (dependiente del Gobierno regional, ahora en manos de CC) y con la que será futura presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, pendiente aún de ser nombrada por el Gobierno central a propuesta del Ejecutivo autonómico.

Onalia Bueno ya se opuso en su día a que Mogán acogiera de manera extraordinaria a personas migrantes en el contexto de la emergencia migratoria vivida en Canarias y, recientemente, ha manifestado su rechazo a que personas con alta hospitalaria sin posibilidad de retorno a sus hogares (y que ocupan camas sanitarias imprescindibles) puedan ser trasladadas a un centro sociosanitario de Mogán, por que lo el Servicio Canario de Salud ha paralizado temporalmente estas derivaciones.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.