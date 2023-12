De la ambiciosa propuesta del PNV a la revisión que pide CC: el modelo de Estado resucita en el Día de la Constitución

El debate sobre el modelo de Estado se reabre constantemente en España, pero ha cobrado más fuerza tras las elecciones del pasado mes de julio ante la falta de mayorías para conformar Gobierno y garantizar su estabilidad durante toda la legislatura. El PNV ya marcó la pauta en verano cuando el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, arrancaba el curso político reclamando más autogobierno para Euskadi. Este miércoles 6 de diciembre, Día de la Constitución, el portavoz de este partido, Aitor Esteban, ha incidido en que la Carta Magna “tiene un reto que no afrontó en su momento y que va a tener que afrontar, como es el encaje de varias naciones que se sienten así dentro del Estado”. El líder de Coalición Canaria y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha abogado por modificar la constitución aunque la afronta en otros términos.

La agencia Efe recoge este miércoles unas declaraciones de Aitor Esteban, que se encuentra en El Hierro precisamente para participar en un debate sobre la Constitución, y ha recordado que en 1978 el PNV no votó a favor de la Constitución porque “no se reconocía la existencia de una nación vasca”. Y apunta que “es incomprensible que haya todavía casi treinta transferencias que no se han realizado al País Vasco de un Estatuto que se aprobó en el 79, es algo que no tiene mucho sentido y dice poco de la Constitución”.

Para el PNV, que ya ha resucitado este debate varias veces, “los próximos retos son reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral que hoy en día desde luego el Tribunal Constitucional no representa”, apuntó en unas declaraciones donde también aclaró que los grandes partidos españoles “tampoco creen en su Constitución” y puso como ejemplo que no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial. Sobre este punto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles a la prensa su intención de contactar con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo para renovar el Poder Judicial y tratar la reforma de la financiación autonómica.

Coalición Canaria, por su parte, se ha colocado en el debate sobre la reforma de la Constitución y el modelo de estado abogando porque se abra “un debate sosegado” sobre la reforma de la Carta Magna. La posición del partido es que esa reforma debe incluir el reconocimiento específico del Régimen Económico y Fiscal (REF) y de la ultraperiferia de Canarias como eje de todas las políticas del Estado con el archipiélago.

Así es como lo ha firmado tanto en la “agenda canaria” ratificada con el PP para dar el apoyo de CC a Alberto Núñez Feijóo en su investidura fallida, como en el acuerdo adoptado por el PSOE para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. En concreto, el párrafo recoge que “si se afronta una reforma de la Constitución (asumiendo la situación estructural, social y económica de Canarias por gran lejanía, insularidad, reducida superficie y dependencia económica) se establecerá en la Disposición Adicional Tercera un reconocimiento de la condición de ”ultraperiferia“ de Canarias como hecho diferencial con trascendencia constitucional. Este reconocimiento constitucional se equipararía al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para que la aplicación de las políticas, las actuaciones y las normativas se adecuen a las singularidades de Canarias”.

En ese acuerdo también se añade que habría que establecer en los próximos dos años “un nuevo modelo de financiación autonómica” que garantice la suficiencia financiera de servicios públicos básicos (Educación, Sanidad y Servicios sociales-dependencia), con absoluta separación de los recursos del REF“ y que recoja, además, ”el peso que debe tener la insularidad o los parámetros de pobreza“.

Durante el acto de conmemoración en Madrid de los 45 años de la Carta Magna, Clavijo incidió en esta idea y aseguró que si alguna comunidad autónoma tiene argumentos para solicitar un estatus específico en la Constitución es Canarias. “Tenemos la legítima aspiración de anclar la lejanía e insularidad en la Constitución si hay una reforma”.

Los vaivenes con el Estado Libre Asociado

No obstante, el partido de Clavijo ha tenido algunos vaivenes en los últimos meses con este tema. El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, llegó a decir en La Provincia que apoya de fondo la propuesta vasca, pero iba más allá: “CC es un partido nacionalista con una clara visión federalista y consideramos que el Estado de la Autonomías está agotado y que tenemos que girar hacia un Estado Federal, o que Canarias pueda ser reconocida como un Estado Libre Asociado, es lo que dice nuestra ponencia política y así se ha manifestado todo el partido”, dijo.

Unas afirmaciones que fueron reducidas por su partido más tarde a un “malentendido”, aunque no era la primera vez que surgía esa idea. El propio Fernando Clavijo dijo en 2009 cuando era alcalde de La Laguna que como nacionalista creía que “Canarias debe ser un Estado Libre Asociado” y “lo creo firmemente”, añadió en una entrevista también en La Provincia.

Lo que defiende el canarismo

Distintas voces del canarismo (espacio heterogéneo de partidos que proclaman que la toma de decisiones ha de producirse en las Islas) hay unanimidad al considerar que el Archipiélago tiene razones para reclamar más autogobierno y ser clave en el debate del modelo territorial. En un reportaje realizado por este periódico, las fuentes insistieron en que aunque es un debate clave, el nacionalismo canario está debilitado en Madrid.

Para el presidente de la asociación Canarismo y Democracia, Fernando Ríos Rull, la vía de los estatutos “está agotada” y remarcó que deben propiciarse mecanismos específicos para lograr la plena autonomía interna. “Más que esperar a que el Estado tenga presencia, lo que tenemos que procurar es que Canarias tenga soluciones para acometer sus problemas”, explicó. Por su parte, el periodista y canarista Enrique Bethencourt, que ha publicado libros como Nacionalismo Canario 3.0, destacó que el papel de Canarias nunca debe ser de “segunda división” y que “si nación son ellos (en referencia a los vascos), nosotros también”.

El líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, señaló entonces a Canarias Ahora hay dos caminos: seguir reinterpretando el marco constitucional (que es lo que sostiene Urkullu) o reformar la Constitución, para lo que se necesitaría una mayoría parlamentaria amplia. Si el debate se diera así, NC defendería una reforma constitucional para revisar el Título Octavo e ir hacia a un modelo federalizante del Estado español; lo que significa más competencias y codecisión.