Urkullu reivindica “un nuevo modelo de Estado” y ve en la investidura de Sánchez la oportunidad para crearlo

Euskadi ha arrancado el curso político este martes con el lehendakari lñigo Urkullu reivindicando un “nuevo modelo de Estado” que “responda las necesidades de Euskadi” de más autogobierno y ha considerado que una posible investidura de Pedro Sánchez, en la que los votos nacionalistas son fundamentales, supone “una nueva oportunidad” para conseguirlo. En su intervención tras el primer Consejo de Gobierno después del periodo estival, ha recordado que “para formar mayoría en el Congreso será necesario el apoyo de los partidos nacionalistas de Euskadi, Catalunya y Galicia. Esto permite abrir una nueva oportunidad, a través del diálogo político e institucional, para abordar, por supuesto, lo que la Transición no resolvió bien en relación con la cuestión territorial del Estado”.

Aunque no ha querido entrar en valorar cuál debe ser la postura final del PNV en su voto en el Congreso - “eso le corresponde al partido, no a mi”, ha señalado en relación con la bicefalia que impera a la formación- ha descartado el posible apoyo del PNV a Alberto Núñez Feijóo. “La posición del PNV ha sido clara durante la campaña y también después”. “Vox condicionará la política del PP sí o sí en toda la legislatura. Depende de Vox, no tienen más apoyos, al menos de momento y hay que tener en cuenta cuál es el resultado de los votos en Euskadi” y las prioridades de la mayoría de la sociedad vasca que “chocan abiertamente” con las de Vox. “Es necesario tener una mínima de coherencia”, ha señalado.

Urkullu ha desvelado que ha recibido un mensaje de Alberto Núñez Feijóo para mantener una conversación telefónica con el candidato a la sesión de investidura que se celebrará el próximo 26 de septiembre, y ha señalado que, aunque no se negará a mantenerla, ha recordado que “este es el tiempo de los partidos, no de los presidentes autonómicos”. “Lo lógico es que si sale elegido en la investidura hablemos después, ahora es el tiempo de los partidos”, ha recalcado

Aunque ha insistido varias veces en su intervención que no le corresponde a él hablar sobre la posición del PNV, sí ha señalado que “nadie desea la repetición de las elecciones” y se ha mostrado favorable a una posible ley de amnistía para los condenados por el procés, porque siempre se ha posicionado “en contra de la judicialización de la política”. Algo que se ha producido no sólo en relación con los condenados en Cataluña, ha dicho: “También en Euskadi se ha enjuiciado a personas sólo por dialogar”, ha señalado.

El Gobierno de Iñigo Urkullu aborda el último tramo de la legislatura. El lehendakari no ha desvelado si está pensando en un adelanto electoral -las elecciones se celebraron el 12 de julio de 2020 pero estaban convocadas el 5 abril y se retrasaron por causa del confinamiento por la pandemia- Ha asegurado que habrá que “reflexionar” si merece la pena que se celebren en verano, o si hay que hacerlas coincidir con la europeas, que serán el 9 de junio, y ha recordado que también habrá que esperar a ver si hay enero una repetición de las elecciones generales. Tampoco ha querido desvelar Urkullu si repetirá como candidato del PNV. “Ahora estamos en otra cosa”, ha señalado.

“Más inversión en sector público, pero si hipotecar el futuro”

Tras el primer Consejo de Gobierno tras el verano, que se ha celebrado como es tradición en el Palacio Miramar de Donostia, Urkullu ha hecho una apuesta por la inversión en los servicios públicos “y mejorarlos”. Precisamente, la reunión del Gobierno se ha celebrado con una concentración de los sindicatos de la Ertzaintza en el exterior y el conflicto de Osakidetza no termina de cerrarse.

“Hay que seguir trabajando porque Euskadi cuenta con grandes servicios, pero es una obligación mejorarlos”. “Lo seguiremos haciendo. Todos queremos la mejor Sanidad Pública, Seguridad, Servicios Sociales o Educación posibles. Son nuestra piedra angular, lo que nos hace estar orgullosas y orgullosos de nuestro modelo de bienestar”, ha señalado. Ha indicado que el Gobierno vasco seguirá invirtiendo en ello, pero “aplicando siempre el principio de realismo, sin hipotecar el futuro”. “Porque un paso en falso puede tener y tendrá consecuencias que todos sufriremos”, ha advertido, para proclamar la necesidad del “rigor y seriedad, sin dar un paso atrás”. “Sigue siendo nuestro compromiso”, ha dicho.

En relación con el empleo, Urkullu ha señalado que su Ejecutivo aspira a superar y consolidar el millón de afiliados a la Seguridad Social y continuar creando empleo de calidad, “que ofrezca buenas condiciones laborales y que esté bien remunerado”. “Debemos lograr que nuestro mercado laboral ofrezca buenas salidas a nuestros jóvenes, que están bien preparados, que serán grandes profesionales en un futuro y que esperan su oportunidad para dar el salto. No podemos permitir que tengan que esperar años para lograr un sueldo o contrato digno. Es un debe que tenemos que enfrentar como sociedad, que nos interpela a todas y todos: instituciones y empresas”, ha resaltado.