Ana Oramas critica que en Madrid no se entienda la fragilidad de la economía canaria en la pandemia: "Se piensan que estamos todo el día en la playa y comiendo plátanos"

La diputada de Coalición Canarias en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha criticado este viernes en Radio Marca el plan de reactivación económico que ha presentado el Gobierno regional de Angel Víctor Torres como ruta de escape a la crisis económica y sanitaria por el coronavirus. Oramas ha calificado el plan como "una tomadura de pelo" y lo considera carente de "ambición" y de "capacidad de lucha". La exalcaldesa de La Laguna ha decidido centrar el debate en torno a la recuperación del turismo y la vuelta de los turistas a las Islas, puesto que "en nuestra economía todo gira en torno al turismo".

"Aquí el turismo es todo. Si no funciona pueden desaparecer muchas empresas de otros sectores. Somos distintos al resto de España. Una sociedad no resiste tener un 60% de paro". En Canarias, actualmente hay 316.647 empleados vinculados al sector turístico, un 38, 51% del total en el Archipiélago. Pero Oramas ha remarcado la importancia del sector, y más cuando el Ministerio de Trabajo está negociando la ampliación de los ERTE que tienen fecha de caducidad a finales de este mes. "En Canarias hace falta ERTE flexibles. El Ministerio tiene toda la información y ahora va a negociar en la mesa de diálogo. El problema es que allí no hay una fuerza que defienda las singularidades de las Islas. En nuestra economía todo gira en torno al Turismo".

Y ha agregado. "Es extenuante. Cada vez que hay un ministro nuevo tenemos que explicar lo que es Canarias. Se piensan que estamos todo el día en la playa y comiendo plátanos. No lo entienden. No pedimos privilegios sino poder competir en igualdad de condiciones. Tuve que aguantar que un diputado socialista me dijera que no podía haber especificaciones porque el plan de reconstrucción valía para toda España. Por eso me abstuve".

La diputada de Coalición Canarias ha pedido agilidad al Gobierno autonómico para implementar los test en origen que permitan a los turistas librarse de la cuarentena cuando regresen a su país. La Consejería de Turismo del Ejecutivo regional ya ha aprobado esta medida. La cuestión radica en cuándo se llevará a cabo.

Oramas también ha abordado la crisis migratoria que desde hace unos meses azota las costas del Archipiélago y que ha precipitado el cruce de declaraciones y culpas que se han dirigido las distintas administraciones. La diputada de Coalición Canaria ha comparado la situación actual de las Islas con la que viven Lampedusa o Lesbos, ambos enclaves europeos con alta presencia de migrantes y refugiados. Y cree que “en los años 70 salieron 70.000 canarios con una crisis menos que ahora”.