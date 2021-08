Casimiro Curbelo (ASG) admite contactos electorales con los socialistas y no descarta ser número 2 de Torres: "Sería interesante"

En el marco de la presentación de las Jornadas Colombinas, Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, senador en las Cortes Generales y diputado del Gobierno canario, ha declarado en los micrófonos de Cope que "sería muy interesante" ir de número dos en la lista de Ángel Víctor Torres para la presidencia regional. "Por qué no", se preguntó en directo, "hay que tener en cuenta que yo siempre he sido número uno en las candidaturas de La Gomera al Cabildo, Ayuntamiento, Senado, pero nunca al Congreso de los Diputados. Esa es una opción, pero aún no es la definitiva", agregó el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

En la entrevista, Curbelo adelantó también que, a pesar de que el mes de agosto ha sido de "relax" ya ha entablado conversaciones "interesantes" con el presidente del Gobierno de Canarias (PSOE) de cara a las próximas elecciones autonómicas. "También conversé esta semana con el presidente del PP, Pablo Casado, tras su visita a El Hierro, e incluso con Fernando Clavijo y Coalición Canaria", enfatizó. "Aquí se trata de cooperar para el avance de la sociedad".

Sobre el crecimiento de la Agrupación Socialista Gomera en Canarias, el presidente colombino aseguró estar dispuesta a pactar. "Estamos hablando y andando en el camino del crecimiento para este partido, queremos llegar a entendimientos de cara a las elecciones autonómicas de 2023". Asimismo, apuntó que hará todo lo que sea mejor para la ciudadanía, "para tener el respaldo máximo desde el punto de vista institucional y para fortalecer a la ASG, que es una partido político de ámbito insular, pero que tiene vocación de crecer".

Plan de Charcos y Puerto de Fonsalía

En cuanto al debate social abierto por el Plan de Charcos de Marea, Curbelo se mostró tajante: "Es una polémica ficticia". Para el político, lo que ha hecho la Consejería de Turismo, "y esto merece elogios", es establecer una publicación "en base a un estudio muy riguroso de Alberto Luengo por un coste de 60.000 euros", donde se describe el conjunto de charcos de marea que hay en cada una de las islas del Archipiélago, donde cada piscina natural tiene su propia ficha "para detectar sus deficiencias" y dónde se establecen medidas para "proteger" su biodiversidad o para actuar en aquellos que hoy se están usando. "Se ha armado una polémica sobre este asunto y todo eso es ficticio", concluyó.

En La Gomera solo hay un charco en la lista, El Charcón en Hermigua. "Allí hay problemas de desprendimiento del acantilado próximo, pero se ha utilizado toda la vida. ¿No es conveniente su adecuación para seguir usándolo con garantías?", cuestionó a la audiencia. "Vamos a proteger nuestros charcos y se va a hacer en coordinación con los ayuntamientos", prosiguió.

Sobre el Puerto de Fonsalía, el senador aseguró que este no es un debate de una sola isla, pues su puesta en marcha "beneficiará la conectividad en el Archipiélago".

"Se ha armado una polémica en torno a la prescripción o caducidad de la declaración de impacto ambiental que, insisto, tengo dudas de que esté caducada, pero eso se verá. En cualquier caso, propongo que haya solo una voz y que emane del Gobierno y de la propia Consejería de Obras y Transporte, que es la responsable".

Entre las alternativas expuestas por voces contrarias al Puerto, Curbelo echó por tierra alguna de ellas, como la de puerto de Granadilla, que según él, "no puede ser la alternativa, por la cantidad de días con viento y mal tiempo, lo que haría imposible la operatividad, además que no reúne las condiciones porque es un puerto industrial". También descartó la propuesta del alcalde Arona, que "pretende que se haga una inversión de 40 millones en el municipio para mejorar el puerto de Los Cristianos, pero en estos momentos este puerto no reúne las condiciones para la operatividad, porque el incremento en el número de vehículos y de pasajeros ya es imposible ante su espigón, que es lo que es, y su conexión para llegar a la TF-1, que es la que es".

En cuanto al impacto ambiental de Fonsalía sobre los cetáceos, aseguró que él es "el primero en respetarlos", pero "vivimos en un mundo en el que afortunada o desafortunadamente, depende de como se mire, tenemos que movernos y, por tanto, tenemos que planificar mejor los recursos". Asimismo, aplaudió que se esté poniendo "luz y taquígrafo" sobre este asunto. "Es una buena noticia que alguien diga que se acabó y que hay que hablar del puerto de Fonsalía, a favor de la conectividad de las islas que ya no se puede sostener, especialmente en agosto".

En la entrevista también se debatió sobre el incremento en las últimas semanas de pateras a las islas. En este sentido, Curbelo ya anunció que pedirá la comparecencia de cinco ministros en el Senado para que "se ocupen" de lo que ocurre, "observamos con preocupación el fenómeno migratorio y especialmente el de menores migrantes no acompañados", dijo.

"El Gobierno de España tiene que tomar una decisión necesariamente, porque las CCAA de forma solidaria no van a querer acoger a migrantes y, por tanto, hay que obligarlos por ley". Para Curbelo, "es injusto el trato a Canarias en este sentido". "Las Islas necesitan más medios y más políticas, más recursos humanos, más economía y más solidaridad de la propia Unión Europea y del país".

El político vaticinó que en las próximas semanas se multiplicará la llegada de pateras por la tranquilidad de las aguas en el mes de septiembre. "Nos van a desbordar y necesitamos la cooperación, sobre todo para cuidar a los menores. Esto va a colapsar y es necesario dotarnos de más medios, porque, sin duda, esto va a repercutir en la prestación de los servicios sociales y en el turismo".