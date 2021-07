Casimiro Curbelo (ASG) prefiere “hacer un pacto mejor y yo postularme como presidente de Canarias” en 2023

El líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y socio clave en el pacto progresista de Canarias, Casimiro Curbelo, vuelve a marcar el terreno político a sus aliados de gobierno (PSOE, NC y Podemos). A dos años de las elecciones autonómicas y justo en el ecuador de la actual legislatura, el presidente del Cabildo de La Gomera ha lanzado un aviso a navegantes sobre su agenda para 2023: le gustaría “hacer un pacto mejor y yo postularme como presidente de Canarias”, insistiendo en “expandir” su proyecto político al resto de islas.

El también diputado autonómico, dijo este miércoles en el programa Hoy por Hoy El Drago de la cadena SER, que su plataforma electoral en ciernes contará “con al menos dos sorpresas, una muy cualificada, de consideración relevante en la política canaria”, confirmando en un tono críptico y hasta jocoso que se ha lanzado al mercado electoral de fichajes para conformar una nueva oferta política regional. Cuestionado sobre si esta sería una especie de AIC (las Agrupaciones de Independientes de Canarias de los años 80 y 90 del siglo pasado, germen de la actual Coalición Canaria), Curbelo señaló: “Llámese como quiera, Agrupación Socialista Gomera, Herreña, Palmera, Tinerfeña…”

Curbelo no escondió haber recibido propuestas para romper el conocido como pacto de las flores que en 2019 acabó con 32 años de poder de Coalición Canaria, presentar una moción de censura al actual Ejecutivo del que forma ASG y devolver el gobierno autonómico a CC. “No una, me lo han pedido varias veces, y que me lo van a seguir proponiendo, indudablemente”, dijo al tiempo que calmaba a su manera a sus socios actuales: “He dicho que tenemos un gobierno cohesionado. Es un gobierno que progresa adecuadamente y va por buen camino”, aseguró al tiempo que avisaba que “la política cambia de un día para otro, cambia a velocidad de vértigo”.

La Agrupación Socialista Gomera que preside, que mantiene una gran sintonía con el expresidente canario y actual senador Fernando Clavijo (CC), fue clave en 2019 para casi de un día para otro decantar la balanza del gobierno hacia la izquierda, firmando un pacto histórico con PSOE, Nueva Canarias y Unidas Podemos. Sin embargo, Curbelo no se mostró este miércoles especialmente espléndido con sus socios actuales. Eso sí, destacó en exclusiva la labor del presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE), pero no tanto la del vicepresidente y consejero de Economía, Román Rodríguez (NC): “Román está mucho en la economía. La gente del pacto nos entendemos bien, pero con los responsables económicos, no siempre”, dejó caer sobre sus diferencias con el líder de Nueva Canarias, partido nacionalista antagonista de Coalición Canaria.

Además, dio otro aviso al PSOE canario, sobre una hipotética vuelta del histórico líder del PSOE al partido del que fuera expulsado tras protagonizar un incidente a la salida de una sauna con unos policías nacionales. “¿Volver al PSOE? No sería mala idea, pero va a ser imposible. Solo sería posible si el PSOE disuelve su agrupación socialista de La Gomera. Sus militantes tienen un odio enfermizo” contra su persona y su partido. “A estos hay que llevarlos a una isla de esas para terapia”, espetó sobre el PSOE gomero.

Ya sin esconder que está inmerso en el crecimiento regional de su plataforma política, Curbelo bromeó con que este mismo miércoles iba a tener un almuerzo con “cinco o seis líderes, solo del norte de Tenerife”, y que no daba nombres “porque el presidente del Cabildo del territorio donde estoy [Pedro Martín, secretario insular del PSOE] deje de terminar el desayuno…”, dando a entender que le sentaría mal al PSOE tinerfeño sus supuestos contactos con líderes locales para lanzar una nueva Asociación Socialista Tinerfeña como la que existe en La Gomera.

“Que no se sorprenda, porque a partir de hoy voy a ser mucho más concreto, detallista y exigente, y más comprometido con la gente”, aseguró el líder de ASG, que augura “un invierno frío”, transmitiendo que después del verano y cara al curso preelectoral de 2022 su partido reposicionará su planteamiento dentro de la actual correlación de fuerzas en la Comunidad Autónoma.