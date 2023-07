Clavijo defiende que Pedro San Ginés, imputado por seis delitos, represente a Canarias en el Senado: “Es la persona idónea”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), ha estimado este viernes que Pedro San Ginés, a quien el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife investiga por seis delitos relacionados con la corrupción, “es la persona idónea” para representar “perfectamente los intereses” de Canarias en el Senado. El juez que lleva la investigación le atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios.

Su designación como senador, acordada por el comité nacional de CC este miércoles, lo convertirá en aforado, con lo que las causas judiciales que tiene en curso pasarían a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el canario Manuel Marchena. A esa misma Sala correspondió en 2020 y el pasado mes de marzo dar carpetazo a dos causas penales consecutivas que tenían como investigado al propio Clavijo, los llamados caso Grúas y caso Reparos, que fueron despachados por el Supremo sin ni siquiera llamarlo a declarar como investigado, a pesar de los duros escritos remitidos desde Canarias por las juezas y los fiscales que lo investigaron.

Es decir, San Ginés seguirá los pasos dados por el propio Clavijo en 2019, cuando fue enviado por su partido al Senado cuando tenía dos causas abiertas en los juzgados de La Laguna, un viaje en busca del aforamiento que también hizo el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, que finalmente fue condenado por el pelotazo de Las Teresitas, el mayor saqueo sufrido por el erario público de la capital tinerfeña.

Preguntado este viernes Clavijo por la designación de San Ginés pese a su situación judicial, ha respondido que el expresidente del Cabildo de Lanzarote y actual diputado regional es una persona que “conoce perfectamente el territorio, las islas”. Además, ha añadido que encaja con la “estrategia” de CC “de colocar en el Senado y en el Congreso a personas que realmente puedan hacer un trabajo en favor de Canarias”.

La investigación, que lleva el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, se inició hace dos años a raíz de las acciones judiciales emprendidas por el Consorcio Insular del Agua y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa). Ambos organismos dependientes del Cabildo detectaron una supuesta apropiación indebida por parte del abogado Ignacio Calatayud de costas judiciales pertenecientes a ambas entidades por un importe superior a 800.000 euros. Esta sospecha fue puesta en conocimiento de la Asamblea del Consorcio e Inalsa, que acordó iniciar acciones penales para recuperar los fondos públicos sustraídos a ambas entidades aprovechando los procedimientos incidentales que rodearon el concurso de acreedores en que se vio inmersa la empresa pública.

Calatayud, que se iniciaba en los años bajo sospecha en el ejercicio del derecho como profesional independiente, y carecía por tanto de experiencia o especialización que pudiera justificar su elección, fue contratado por Pedro San Ginés de manera supuestamente irregular y sin más méritos que la intensa relación de amistad que sostenía con el que era en esa época presidente del Cabildo y máximo responsable de los entes públicos perjudicados.

Esta relación, llegó a ser reconocida por San Ginés sin que, paradójicamente, se abstuviera de contrataciones en favor de su amigo. Ahora, a partir de la investigación del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, ha quedado acreditada gracias, entre otras pruebas, a numerosas imágenes intervenidas en varios dispositivos electrónicos que demostrarían la intensidad de ese vínculo pues recogen momentos de especial intimidad, como viajes compartidos y celebraciones privadas.

A lo largo de la investigación, que ha supuesto un año y medio de diferentes pesquisas a cargo del ECO, se ha acreditado que la apropiación de estas costas, pertenecientes a ambos entes públicos, se llevó a cabo con pleno conocimiento y con la complicidad de Pedro San Ginés, quien complementó los onerosos encargos con otros que supusieron para su letrado amigo unos ingresos por un importe de más de 1.500.000 euros.

