Coalición Canaria reprueba el plan de ayudas del Gobierno regional: "Parece improvisado"

Coalición Canaria (CC) considera que el plan de ayudas a la actividad empresarial anunciado este viernes por el Gobierno canario "parece improvisado" y no especifica cuándo se beneficiarán las compañías y qué requisitos deben cumplir. La formación nacionalista ha lamentado que en la propuesta presentada se "ignore" la treintena de medidas que recoge su Plan de Rescate de Canarias presentado hace más de 10 días al Ejecutivo regional.

CC apunta que son "conscientes” de que se vive una situación “cambiante y es imposible prever los distintos impactos que las medidas sanitarias tienen en la economía, pero es deseable que la administración transmita certezas y no más dudas”. El Gobierno autonómico ha reconocido a este periódico que ha rebajado sus previsiones de crecimiento más optimistas para 2021 tras la llegada de la tercera ola del virus y el cierre de los principales países emisores de turistas.

Para CC, un aplazamiento en el pago del IGIC para el mes de abril (puesto que el pago en este mes de enero se cumple en una semana) "no supone ayuda alguna a quien ha cerrado su negocio y no factura”. Asimismo, señala que anunciar 165 millones "sin tener claro cómo se financiarán, cómo van a agilizarse las ayudas o cómo se van a gestionar solo incrementa la sensación de improvisación”

"No tiene sentido" , continúa CC, "que hace tan solo dos semanas se dijera alegremente que había dinero de sobra y que ahora no solo no se haga mención alguna a esos fondos [europeos] sino que, además, se anuncie el recurrir a endeudamiento si no es posible ‘reformular’ los fondos europeos”,