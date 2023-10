Dimite el director general de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro

El director general de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro, presentó este martes su dimisión alegando “motivos personales”, según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press.

No obstante, en declaraciones a la Cadena Ser, Miñarro ha afirmado que su decisión se debe a un “tema de recursos” en su departamento y no a posibles “desavenencias” con el equipo de la Consejería que dirige Poli Suárez (PP). “Si no tengo garantías de poder hacer mi trabajo, no pinto nada”, ha destacado, subrayando que no tiene “garantías” de que se le dote de los recursos humanos “adecuados” para poder gestionar el trabajo que tienen por delante.

En esa línea, ha lamentado los problemas que arrastran los centros educativos de las islas desde hace años como la presencia de aulas modulares o estructuras con amianto, a lo que se suma, en pleno cambio climático, la escasez de sombras o la falta de espacios naturalizados.

“No lo veo claro en este momento”, ha destacado, al tiempo que ha advertido de “algunas intenciones” de efectuar modificaciones en el reglamento orgánico por las que “se pretenden quitar las competencias en materia de contratación y otra serie de cambios” que “desvirtúan mucho” el futuro de la Dirección General de Infraestructuras.

Miñarro protagonizó en 2022 una encendida polémica con la Consejería de Turismo, que estaba entonces dirigida por Yaiza Castilla, también de ASG. El director general fue denunciado públicamente en julio de ese año por la propia Consejería cuando advirtió a los medios de comunicación de que este actuaba “por su cuenta”, sin autorización, contraprogramando a la consejera, utilizando medios propios para dirigirse a los medios de comunicación y colocando placas con su nombre en las obras que inauguraba.

El asunto llegó incluso al Parlamento de Canarias, donde el diputado de Coalición Canaria José Alberto Díaz Estébanez preguntó a la consejera por ese asunto, para después definirlo como un caso “esperpéntico”. En la comparecencia de la consejera, esta manifestó públicamente su “absoluto descontento” con Miñarro.

En dicha comisión parlamentaria, la consejera reveló que Miñarro, al que desde su propia área (Turismo) se le acusó de utilizar una agencia privada de comunicación al margen del departamento, dijo carecer de contratos ni facturas sobre esa prestación de servicios cuando le fueron requeridos.

El diputado insistió preguntando por la identidad del “protector” del director general y también por la de “quien manda de verdad” en la Consejería, después de haberse comprobado que Miñarro no fue cesado ni dimitió pese a ser desautorizado por la propia consejera. No obtuvo respuesta de la consejera pero él mismo tildó a Miñarro de “verso suelto”, quien al parecer es “un hombre de confianza de Curbelo”, en referencia al presidente de ASG, establece su agenda, coloca placas con su nombre y “actúa con impunidad e insolencia” ante Yaiza Castilla.

Hace pocos meses, en julio de este año, este mismo “verso suelto” volvió a ser designado para ocupar un alto cargo en el Gobierno canario, esta vez con la aprobación de CC, PP, AHI y, de nuevo, ASG, hasta que finalmente ha dimitido.