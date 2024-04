La dirección de NC marca distancias con CC en pleno debate sobre su renovación: “Su alcaldesa clave en Gran Canaria no tiene nada que ver con nosotros”

La posible renovación en Nueva Canarias (NC) se ha asentado en el debate interno de la formación, que se caracteriza por contar con liderazgos muy marcados. El alcalde más votado de España, Teodoro Sosa, ha abierto el debate en esta semana asegurando que sería negativo rehuir de ello. Preguntado por este tema por este periódico, el líder del partido, Román Rodríguez, asegura que “la renovación es un valor de los estatutos” y añade que ya en las pasadas elecciones se cambiaron candidaturas en varios municipios. Sostiene que la renovación va a seguir por sus cauces y sobre la base de la militancia. Pero en medio de ese debate hay otro que también acecha al partido constantemente y es la reunificación del nacionalismo y los posibles acercamientos de Coalición Canaria en Gran Canaria, donde la formación de Fernando Clavijo apenas tiene fuerza. Rodríguez insiste en marcar distancias: “Defendemos modelos distintos”.

Román Rodríguez recuerda que la persona clave del partido de Fernando Clavijo en Gran Canaria es la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que “ no tiene nada que ver con nosotros ni en historia, ni en cultura, ni en comportamiento ni en valores ni en nada”. “¿Puede haber alguna gente nuestra a la que le haga tilín o tenga relaciones? Pues no sé. Pero desde luego lo que representa esa señora y su categorización sobre el tema migratorio, su manera de relacionarse con los ciudadanos, su estilo en los procesos electorales, su manera de manejar los medios de comunicación públicos, su cultura, su tradición… Primero, no es nacionalista, es de derechas pura. Bueno, esto tiene poco que ver con nosotros”, resume.

Teodoro Sosa fue preguntado hace unos días en la Cadena Ser por la posible reunificación entre NC y CC. En esa entrevista negó haberse reunido con alguna persona de este partido y remarcó que su posición es la misma que siempre: que ese debate tarde o temprano va a producirse, pero que hace siete meses “no era el momento” ya que él no habría apoyado una investidura de Feijóo en la que fuera partícipe la extrema derecha. Así mismo, insistió en que si hubiera querido irse a CC lo habría hecho hace 25 años cuando fundó el BNR en Gáldar. En 2007, era el único alcalde de NC en el norte de Gran Canaria, donde todos los demás eran de CC.

Un día después, en Acfi Press, Sosa aseguró que en esa entrevista se limitó a responder a la pregunta y que dio su ejemplo como alcalde de Gáldar, donde lleva más de 17 años. “Yo creo que en Gáldar ya tiene que haber alguien que me sustituya y eso no es malo. Lo malo sería con imposiciones o sin acuerdos ni consensos. Pero yo creo que dentro de Nueva Canarias con ese debate moderado y sosegado pues podemos hablar las cosas y es lógico que también se hable de renovación. Eso no tiene que asustarle a nadie”, dijo.

Sobre la posibilidad de sustituir a Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria ha apuntado que tiene un rodaje en la política municipal y en esa institución “pero no es mi estilo dar codazos. Para que tengan tranquilidad algunos que piensen lo contrario ni tampoco tengo intención de ir más allá en cargos orgánicos dentro de la organización. Nada tiene que ver mi planteamiento de un análisis sosegado de la situación interna a que yo tenga una aspiración personal”, destacó.

NC se reivindica como verdadera oposición en Canarias

“Las bases de CC en Gran Canaria son mucho más conservadoras que las nuestras y al final son la antítesis de lo que presentamos”, dijo el presidente de NC en una entrevista con este periódico. Rodríguez insiste en que con esta formación “no estamos de acuerdo con el modelo desarrollista y con lo que han hecho con la fiscalidad”, en referencia a rebajar el impuesto de donaciones y sucesiones a las personas más ricas o a incumplir la promesa electoral de bajar el IGIC del 7 al 5%. “Canarias no podía permitirse 1.400 millones menos de gastos, ayuntamientos, cabildos y gobiernos. Engañaron de manera premeditada. Ahora están buscando culpables externos, pero fue una mentira premeditada”, apunta.

“Nosotros no somos neutrales frente a las obras militares marroquíes. El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias están mirando para el otro lado, porque, en el fondo, ambos son gobiernos con una mirada dulce sobre el Gobierno de Marruecos. Nuestras diferencias son muy importantes”, prosigue Rodríguez. “Nosotros podemos coincidir con ese partido en algunas cosas frente a los poderes europeos y estatales, sí, y también con los socialistas y con los del PP. Pero en la política de vivienda, por ejemplo, no es verdad que ese decreto Ley vaya a resolver los problemas de vivienda. Hay que hacer algo con la vivienda vacía, con la vivienda extranjera, hay que hacer algo con el alquiler vacacional y este decreto Ley (que lo han hecho los constructores y el Gobierno) va a estar al servicio de la promoción de viviendas privadas que van a ir a los mercados más competitivos, de estándares altos”, resume.

“En El Mojón, por ejemplo, hay 9.000 camas, la mayoría van a ser residenciales, pero estoy seguro de que ni el 1% de los canarios podrán comprar una vivienda en El Mojón. Será para los muy ricos de Canarias y sobre todo para los extranjeros, y terminarán siendo viviendas en alquiler vacacional. De manera que seguimos con el mismo modelo desarrollista insostenible. Y luego emergencia climática, habitacional, hídrica…”, lamenta.

Rodríguez sostiene que Nueva Canarias es la verdadera oposición a la izquierda del PSOE y que fue el único partido a la izquierda de los socialistas que resistió en las urnas. Y pone el ejemplo de sus diputados en Lanzarote o Fuerteventura, que son quienes están reivindicando la exención al combustible en esas islas y no solo en La Palma, La Gomera y El Hierro.

Insiste en que con ese partido otra cosa es explorar esos acuerdos puntuales como ocurrió de cara a las elecciones generales, un acuerdo que finalmente no se fraguó entre otras cuestiones porque NC no estaba dispuesta a apoyar una investidura de Feijóo. Román Rodríguez asegura que no se arrepiente de ello y que está muy orgulloso de la campaña de Luis Campos (que fue candidato al Congreso) y de Txema Santana (que fue candidato al Senado). “De haber tenido un poquito más de recursos o de habernos creído un poco más las cosas, hubiéramos tenido un escaño que hubiese sido muy relevante en el contexto español, porque estaríamos ejerciendo de demócratas y de la defensa de Canarias”, apunta.

“¿Que pueda haber gente vinculada a CC en Las Palmas con las que podríamos confluir? pues no lo sé, seguramente. En Telde han deshecho su organización, la han disuelto, y sé que están en conversaciones con Ciuca, que es un partido que también tiene un origen muy alejado al nuestro, en las formas, en prácticas y valores…”, incide Rodríguez.

¿Hay partido sin los liderazgos de Rodríguez o Antonio Morales?

El presidente de Nueva Canarias señala que en estos momentos se encuentra en una fase de análisis y de captación de personas para el partido. “A mí lo que me motiva es el análisis, la formación, la búsqueda de nuevos liderazgos, la captación de gente joven para la política, desde los valores y de las ideas”. Especialmente ilusionado asegura que se encuentra con el diputado de Lanzarote, Yoné Carballo y la diputada por Fuerteventura, Natalia Santana, que sostiene que es la diputada revelación de esta legislatura.

“La renovación es una obligación pero es cierto que por los cauces y procedimientos de los estatutos, pero por supuesto es fundamental porque tenemos espacio político, tenemos idea y lo que hay que hacer es diversificar y ampliar los liderazgos”, añade Rodríguez. Insiste en que es fundamental la formación de los dirigentes públicos y que desde el partido se organizan seminarios para que las personas que lo integran se formen en los temas de actualidad, como la política de vivienda.

Sobre si Nueva Canarias tendría partido sin Román Rodríguez, Antonio Morales, Pedro Quevedo… responde que también está “Luis Campos, Carmen Hernández, Esther González….” “Yo sostengo que en NC, de los 150 o 160 representantes públicos hay 50 o 60 personas de nivel alto”, apunta.

Así mismo, remarca la importancia de llegar a acuerdos con las formaciones locales, que “son acuerdos, a veces solo electorales o de orden más estable, pero son distintos porque tienen su cultura y su idiosincrasia, son partidos más transversales, habitualmente, son más moderados también”. Román Rodríguez subraya que en el último Congreso se decidió buscar el mecanismo del agrupamiento de la fuerza nacionalista de izquierda canaria y que se pueden sumar colectivos, grupos, personas… se pueden incorporar incluso candidatos o candidata de perfil distinto, y pone el ejemplo de la propuesta de Sumar para las europeas, la directora general de CEAR. “Yo lo que sí digo es que si la izquierda canarista de obediencia local hay entre 130.000 y 160.000 votantes, con flexibilidad, con generosidad, escuchando, interpretando, gestionando se pueden crear espacios de confluencia político electoral”, resume.

“Lo que está claro es que el espacio está, las necesidades son evidentes y la política que representamos es imprescindible: la de contención del modelo de crecimiento, la de una fiscalidad justa, la de las libertades, la de la paz en el mundo, la del derecho de los pueblos palestino y saharaui, nuestros principios, nuestros valores, nuestros programas están, y eso tiene que ser el referente de lo que hagamos”, incide.