La directora de la Guardia Civil destaca el papel de Asuntos Internos en los casos Mediador y Cuarteles

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha defendido este viernes el papel de los Servicios de Asuntos Internos de este cuerpo para investigar el caso Mediador y el caso Cuarteles ante “cualquier conducta irregular”, aplicando “tolerancia cero” ante la corrupción.

“La Guardia Civil es la primera que tiene tolerancia cero con cualquier conducta que sea irregular, que se aparte de la legalidad o que pueda entrañar algún tipo de corrupción”, ha señalado Gámez.

En este sentido, ha destacado la “colaboración absoluta con la justicia” al ser la Guardia Civil el “primer interesado” en esclarecer el caso de las obras en cuarteles por el que el pasado miércoles cesaron al coronel jefe de Tenerife, José María Tienda.

Así se ha manifestado cuestionada por los periodistas en Almáchar (Málaga) sobre la investigación por reformas en varios cuarteles, incidiendo en que “el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil es el primero que se ha puesto sobre una investigación y lo ha puesto en mano de los jueces para que se dilucide lo que haya y si alguien tiene que pagar por sus irregularidades o ilegalidades que así lo haga”.

“Somos los primeros interesados, los que nos hemos puesto a ello para apartar a quienes no representan en absoluto a la Guardia Civil, que es una institución prestigiosa, muy querida y en la que todos sus componentes se dejan la vida en el servicio a los ciudadanos y no se merecen la conducta de algunos personajes que si así se desentraña en el procedimiento no representan a esta institución”, ha dicho.

Cuestionada por la información de El Mundo sobre que el ministro del Interior habría frenado investigar los posibles casos de corrupción en los cuarteles y que no se había asignado el perito solicitado por la jueza, Gámez ha asegurado que el servicio de Asuntos Internos “está colaborando para ofrecerle todo el auxilio judicial al juzgado que lleva esta causa”.

El Ministerio del Interior, en paralelo, ha difundido un comunicado explicando su colaboración con el juzgado de Madrid, que lleva ocho meses a la espera de un perito de Patrimonio (Ministerio de Hacienda) para analizar las 193 obras supuestamente irregulares en 13 comandancias por un valor de 3,3 millones de euros.

En esta causa está imputado el teniente general en la reserva Pedro Vázquez Jarava por su presunta relación con un empresario canario, Ramón Tejera, alias 'Mon', que también aparece en el sumario del 'caso Mediador'. Por esta última trama, que indaga en mordidas de empresarios, está en prisión otro general retirado, Francisco Espinosa Navas.

En este sentido, la directora de la Guardia Civil ha manifestado que Asuntos Internos “está ofreciendo todas sus posibilidades para que se lleve a cabo la instrucción en todos sus términos y ese auxilio que nos han pedido se ha cumplimentado en la medida de todas nuestras posibilidades para el peritaje de los cuarteles”.

“Tenemos una colaboración absoluta con la justicia porque somos los primeros interesados, los que hemos promovido esta investigación, para que esta instrucción se lleve a cabo y que la jueza pueda tener en sus manos toda la información y peritaje que necesite para desentrañar este asunto”, ha reiterado.