La economista María Méndez dirigirá la RTVC tras concluir el trámite parlamentario para su designación

María Méndez será la nueva administradora general de la RadioTelevisión Canaria (RTVC) una vez que ha concluido este lunes el trámite parlamentario para su designación. La economista ha obtenido, como se esperaba, el aval de idoneidad en la comisión de control del ente público en la Cámara regional, donde contaba con los votos a favor de los grupos que del Gobierno regional (CC, PP, ASG y AHI), y donde la oposición (PSOE, NC-BC y Vox) se ha abstenido.

La creación de la Administración General de RTVC fue uno de los primeros pasos dados por el Gobierno de CC y PP al poco de llegar al poder antes del verano, y viene a sustituir a la anterior Administración Única. La nueva figura, a diferencia de la anterior, tiene poderes totales en lugar de limitados, y los candidatos o candidatas al cargo no son propuestos por los grupos parlamentarios, como hasta ahora, sino que el nombre surge directamente del Gobierno, lo que elimina la posibilidad de debatir en la Cámara, y lo reduce a una mera votación, como la de este lunes, en la que bastan los síes de los partidos del Ejecutivo para sacar adelante la designación. Por ello, la oposición criticó este nuevo modelo, ya que de esta manera el Gobierno de turno se hace con el control del ente público.

Méndez, técnico de la comunidad autónoma y hasta ahora directora general de Relaciones Exteriores, ha dicho que no viene a “hacer política” ni a “tomar decisiones” sobre la ordenación de los medios públicos sino a “gestionar” y lograr que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones en busca de la “excelencia”.

Ha resaltado su “profesionalidad” ante el ciberataque sufrido los últimos días pues han logrado mantener las emisiones “casi con toda normalidad” y ya empieza a mirar al próximo año, cuando se cumplen 25 años de la puesta en marcha de la televisión autonómica.

En esa línea, ha puesto como ejemplo de “trabajo encomiable y excepcional” su cobertura informativa de la erupción de La Palma y los grandes incendios de Tenerife y Gran Canaria.

Méndez, que será la primera mujer al frente del ente autonómico, ha resaltado expresamente su mandato al frente de Promotur durante casi diez años o su jefatura de seguimiento de proyectos Next Generation y asume los “grandes y complejos retos” que hay que abordar dado que “el escenario no es de el 1999”, cuando nació RTVC, pues ahora hay “nuevos hábitos de consumo y nuevas pantallas”.

Ha prometido trabajar para lograr la regulación laboral en la radio y mejorar el orden interno y también para forjar una “alianza imprescindible” con el sector audiovisual en un momento en el que Canarias es “foco de atracción” de grandes rodajes nacionales e internacionales.

Ha asumido la “naturaleza temporal y transitoria” de su cargo y felicitado a Francisco Moreno, su predecesor en el cargo, quien realizó una “labor extraordinaria” y de “impulso” a los servicios informativos, un hecho reconocido con numerosos premios.

No obstante, aunque respeta las críticas de la oposición por no tener un perfil propio de los medios de comunicación, ha reivindicado que “ese no es el único perfil válido” y que hay que pensar en todo un “engranaje complejo” para lograr un producto final.

Raúl Acosta, del Grupo Mixto (AHI), ha destacado la “valía profesional” y “capacidad” de Méndez, pues tiene mucha experiencia en el sector público canario, y ha incidido en que se garantice la independencia, el pluralismo y la información veraz, subrayando para conseguir esos objetivos hay que garantizar una buena gestión.

Además ha pedido un convenio colectivo “por igual” para la radio y la televisión.

Melodie Mendoza (ASG) ha mostrado la “confianza” de su grupo dado que tiene “amplia experiencia” en la comunidad autónoma y vocación de servicio público, subrayando que apoya su “hoja de ruta” para dirigir el ente autonómico.

Marta Gómez (Vox) ha dicho que es “innegable” que Méndez tiene un “buen currículum” y que hay que salvar la situación temporal que se abrió durante cinco años con la figura del administrador único, pero ha avanzado que su grupo se abstiene porque hay que priorizar las necesidades de los ciudadanos.

Ha censurado que el Gobierno se gaste 60 millones “en radio y televisión” cuando ya existe la televisión nacional “y la gente no tiene qué comer ni dónde dormir”, al tiempo que ha criticado a las televisiones autonómicas como “máquinas de propaganda” y que además ayudan a “dividir” a los españoles, aparte de que suponen una “duplicidad” con TVE.

Críticas al cambio de modelo

La diputada del PSOE Nira Fierro ha lamentado la falta de consenso, el fondo y las formas. “Usted ocupa un puesto de responsabilidad en el mismo Gobierno que ahora la propone”, ha expresado la diputada, que ha insistido en que en la pasada legislatura el presidente en aquel momento, Ángel Víctor Torres, se reunió con todos los grupos para consensuar el nombramiento de Pepe Moreno.

“Nos abstendremos en su idoneidad porque no ha habido el mínimo intento de consenso. Su trayectoria está alejada de la profesión periodística pero ligada a Coalición Canaria”, ha concluido.

De Nueva Canarias, la diputada Carmen Hernández ha defendido la necesidad de la existencia de la RTVC para fomentar la cultura e identidad canarias y ha dicho que es un error considerarlo un despilfarro.

Hernández ha dicho que su grupo es “muy crítico” con el cambio de modelo que ha promovido el Gobierno canario “del que emana su nombramiento” porque “quita la legitimidad al Parlamento” al aplicar el “rodillo” y renunciar a la búsqueda de consenso, y ha pedido a Méndez que continúe la búsqueda de paz laboral que lideró el anterior administrador, Francisco Moreno.

Por Vox, Sandra Gómez, ha dicho que el buen currículum de Méndez es “innegable” si bien se ha mostrado contraria a la necesidad de que exista una televisión autonómica en la que se “gastan” 60 millones de euros todos los años y que, a su juicio, como todas las teles autonómicas, funcionan como una “máquina de propaganda y promoción ideológica al servicio del Gobierno de turno”.

De la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha dicho estar convencido de la valía profesional de Méndez para enfrentar los “enormes desafíos” del ente, a la par que ha calificado de “importante” abordar el convenio colectivo que iguale a los profesionales de la tele y la radio.

Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, ha pedido que RTVC alcance la excelencia y cumpla sus objetivos, y ha dicho no ver causa alguna para no apoyar la propuesta de Méndez.

Del PP, Carlos Ester ha destacado la valía profesional y experiencia pública y ha pedido a Méndez que saque a RTVC “del letargo” y apueste por la estabilidad.

El diputado de CC José Manuel Bermúdez ha señalado que el mejor patrimonio de RTVC es la profesionalidad de sus trabajadores y ha coincidido en la necesidad de poner al día el convenio de los trabajadores de la radio, corregir errores del pasado y prestar un buen servicio.