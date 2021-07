El exministro Soria reaparece en público y se declara ferviente admirador de Ayuso y de su política económica

Cinco años después de su accidentada marcha de la vida política tras su aparición en los papeles de Panamá y el hallazgo de cuentas a su nombre en paraísos fiscales, el exministro de Industria José Manuel Soria reapareció el viernes por primera vez en un acto de marcado carácter político. Ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, donde ejerció de presentador del consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en un foro privado promovido por una publicación, La Gaveta Económica, en el marco de una ronda que el político madrileño está haciendo por diferentes puntos de la geografía española para explicar el modelo que se aplica en esa autonomía.

En apenas diez minutos, los que duró su intervención, sin papeles y sin ayuda tecnológica, José Manuel Soria se mostró un rendido admirador de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que mencionó una docena de veces, todas ellas en sentido laudatorio. Soria esquivó todas las ocasiones que pudieron darle pie a mencionar al presidente nacional de su partido, Pablo Casado, al que apoyó fervientemente para que derrotara en el XIX Congreso Nacional del partido, en 2018, a Soraya Sáenz de Santamaría, a la que siempre señaló como impulsora de las circunstancias que acabaron con su carrera política de manera inesperada.

“Yo creo que la Comunidad de Madrid, y particularmente aquello que toca a la política fiscal, puede y debe ser el mejor ejemplo que puede tener el Partido Popular para que cuando volvamos a gobernar, y yo espero que más pronto que tarde, no olvidemos nunca que decimos es lo que hay que hacer y que aquello que hagamos se corresponda justamente con lo que decimos”, resaltó el exministro en un largo alegato contra el incumplimiento de las promesas electorales, incluidas las del PP. “El partido al que pertenece Javier [Fernández-Lasquetty], que también es mi partido, ha tenido en el frontispicio de su política económica siempre bajar impuestos. Y siempre que hemos gobernado hemos bajado impuestos. Pero a veces no lo hemos hecho, y cuando no hemos hecho aquello que dijimos que íbamos hacer, a nosotros en términos se nos ha pasado factura”. El Gobierno del que Soria formó parte, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, había prometido bajar impuestos, pero no lo hizo.

El expresidente del Partido Popular de Canarias tampoco ahorró críticas a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, al que reprochó que “de manera torpe” bajara “a confrontar con la candidata y presidenta Isabel Diaz Ayuso” y que esa confrontación sirviera para comparar “dos modelos políticos: el modelo de más recaudación para más gastos, da igual si no da: más déficit público; y el modelo de menos recaudación porque las decisiones por parte de cada uno de los ciudadanos y de los consumidores, esas, a nivel agregado son más inteligentes que lo que pueda hacer o decidir un responsable de política económica o un responsable de hacienda pública”.

Soria hizo un canto liberal a la responsabilidad individual con el único límite “del marco legal” cuando invocó a Von Hayek: “Lasketty está en la política justamente porque tiene ideas de libertad, tiene un modelo de sociedad, tiene ideas de libertad, de defensa de la libertad, en el sentido que defendía Von Hayek: libertad pero con responsabilidad. Tú eres libre de hacer aquello que consideres dentro lógicamente del marco legal, pero también tienes que responder de aquello que haces. No hay libertad si no hay responsabilidad”. Soria dimitió en 2016 al descubrirse que tenía cuentas y empresas en paraísos fiscales, lo que reflejaron los conocidos como papeles de Panamá.

Las alabanzas de José Manuel Soria a Díaz Ayuso y al conferenciante por los dos años de legislatura que acaban de reanudarse tras las elecciones del 4 de mayo, alcanzaron a la educación y a la sanidad. A su entender, el Gobierno de Madrid acreditó que “había distintas formas de afrontar la gestión de la pandemia dentro de las extraordinarias dificultades que eso suponía”. Fuera de esas menciones de pasada, Soria, que es economista y técnico comercial del Estado, se detuvo especialmente en elogiar la política fiscal que encarna Lasquetty y la Comunidad de Madrid.

Además de él, intervino como presentador el rector de la Universidad Fernando Marroquín de Guatemala, Gabriel Calzada, presidente de la Universidad de las Hespérides, de próxima implantación en Canarias.

Tras abandonar del todo la política de primera línea, Soria montó en febrero de 2017 una empresa de influencias, Sorben Partner, con sede en su domicilio particular, con la que empezó a dedicarse a actividades relacionadas con el ministerio que acababa de abandonar (industria y turismo). Pronto pasó a formar parte de consejos de administración de mercantiles como Domingo Alonso Group, un poderoso importador de vehículos para Canarias, Latinoamérica y algunos países de África. Recientemente ha sido designado presidente de la filial española Island Green Power.