Nuevo lapsus de Feijóo con Canarias: “Valoramos no ir a Palma porque está ardiendo”

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno español, Alberto Núñez Feijóo, ha confundido una isla de Canarias con una localidad de Baleares al realizar unas declaraciones en un programa de televisión. Este tropezón se suma a sus bulos sobre la revalorización de las pensiones, sobre la deuda de España, sobre el incremento de las pensiones, sobre la investigación acerca del espionaje que sufrió el Gobierno español, sobre las horas trabajadas en España, sobre las responsabilidades en la quiebra de las cajas y, muy especialmente, sobre la convicción del PP de que debe gobernar la lista más votada, algo que no se ha cumplido en varias administraciones de Canarias, incluido el Gobierno regional.

El lapsus se ha producido cuando ha intentado justificar por qué ha suspendido sus actos de campaña electoral el mismo día en que otros candidatos, entre ellos Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar), se verán las caras en un debate televisado. “¿Por qué ha suspendido la campaña en un día como hoy?”, le pregunta Antonio Ferreras, presentador del programa, a lo que Feijóo ha respondido alegando una lumbalgia: “Pues mire, ayer tuve que hacer un mitin en Mallorca (...) y al levantarme del sillón tuve un tirón”. Al continuar con su explicación fue cuando cometió el error que ha provocado un aluvión de comentarios en redes sociales. “Ya desde ayer valoramos el no ir a Palma [cuando en realidad se refería a La Palma, en Canarias] pues porque está ardiendo y porque no me parece razonable hacer mítines en este momento en las Islas Canarias”.

Es decir, como hay un incendio en La Palma, Feijóo ha cancelado no solo su visita a la isla, sino también sus actos en Tenerife y Gran Canaria previstos para este miércoles. La Palma no está ardiendo en su totalidad, como podría entenderse de las palabras del aspirante a presidir el Gobierno central, sino solo una zona en el noroeste de la isla y, de hecho, el fuego este miércoles se ha dado por estabilizado con una afección de unas 2.900 hectáreas.

La entrevista puede verse en este enlace, a partir del minuto 4.33.

Del Jet Foil al IVA en las Islas

No es la primera vez que el líder de los populares demuestra sus lagunas en el conocimiento de la realidad isleña. En agosto de 2022 afeó a Pedro Sánchez que utilizase el Falcon (el avión que usan todos los presidentes del Gobierno de España para sus desplazamientos) para viajar entre las islas en lugar de subirse a un Jet Foil, unas embarcaciones de alta velocidad que dejaron de funcionar en las Islas allá por 2005, hace 18 años.

Pero Feijóo no es el único líder del PP que ha demostrado su desconocimiento de la realidad isleña. En septiembre de 2022, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, revolucionó las redes sociales al publicar en Twitter sus propuestas para la recuperación del sector turístico en Canarias tras la crisis provocada por la COVID-19. “Ampliar ERTE hasta junio de 2021, un año más de carencia en créditos ICO, IVA superreducido, bajada de tasas y exenciones fiscales, y corredores seguros y test a cada viajero”. Los usuarios de la plataforma se burlaron del entonces líder de la oposición y le recordaron que el Impuesto sobre el Valor Añadido no se aplica en la comunidad autónoma.

De nuevo, como entonces, las redes sociales se han llenado de comentarios.

